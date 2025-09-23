El PP se queja de que el Congreso guarde un minuto de silencio por las víctimas de Israel y no por las de Hamás

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, enel Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se ha quejado de que el Pleno del Congreso vaya a guardar este martes un minuto de silencio por los crímenes cometidos por el Estado de Israel contra los palestinos, y no por las víctimas israelíes de la organización terrorista de Hamás.

Sumar ha defendido este martes en la reunión de la Junta de Portavoces que la Cámara Baja guarde un minuto de silencio por el "genocidio" perpetrado por el Gobierno de Netanyahu contra el pueblo palestino, y el PSOE y sus socios parlamentarios lo han respaldado.

Sin embargo, la dirigente 'popular' ha reclamado ampliar el texto y hablar de todas las víctimas de uno y otro bando porque no recuerda que se haya guardado un minuto de silencio por las víctimas de Hamás.

A su juicio, lo "razonable" y "coherente" es tener ese gesto con todas las víctimas que sufren el conflicto, y no usarlo de forma "partidista". "Es lamentable", ha enfatizado.

En todo caso, ha reprochado a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que no haya escuchado su solicitud y que ni ella ni el resto de grupos hayan querido moverse de sus posiciones ampliando la solidaridad del Parlamento español con "todos los asesinados". "No hay víctimas de primera y de segunda", ha dicho.

Pese a todo, Muñoz ha avanzado que su grupo parlamentario guardará el minuto de silencio en cuestión y que pedirá la palabra al término para que quede claro a la ciudadanía que el PP no comparte ni la forma ni el fondo.