El PP recalca a Abascal que quien le critica es gente de Vox y le exige no focalizar sus "miserias" en los 'populares'

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) y el presidente del Gobierno de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón (d), en la clausura de un mitin en el Centro Sociocultural de San Julián, a 3 de febrero de 2026, en Teruel, Aragón (España). - Javier Escriche - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha recalcado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que quien le critica es gente de su formación, y le ha exigido no focalizar sus "complejos" y "miserias" en los 'populares', tras los audios filtrados --fechados en 2024-- donde altos cargos de Vox en Aragón criticaban al líder nacional por la decisión de forzar la salida de los gobiernos autonómicos.

"Hasta aquí hemos llegado. No es Génova quien llama inútil o puto basto al presidente nacional de Vox. Quien critica a Santiago Abascal es gente de su partido a la que aún hoy tiene en nómina", ha señalado este jueves la formación de Alberto Núñez Feijóo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se han expresado los 'populares' después de que el líder de Vox les haya acusado de practicar la "guerra sucia" a través de sus "terminales mediáticas" y de estar "muy nerviosos" por el resultado "histórico" que su formación cosechará este próximo domingo en Aragón, tras la publicación por el diario 'ABC' de unos audios de 2024 en los que altos cargos de su partido en Aragón le criticaban por la decisión de forzar la salida de los gobiernos autonómicos.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Teruel, Abascal ha restado importancia al contenido de las grabaciones: "En realidad, me resultan hasta graciosos y simpáticos, no les doy ninguna importancia después de dos años, con palabras un poquito más o menos duras, me las dicen hasta en mi familia. Pasa en las mejores casas. Honradamente, no tienen ninguna importancia".

Unas palabras en referencia a unos cortes de sonido en los que se escucha a la jefa de gabinete de la presidenta de las Cortes de Aragón, Ana Pilar González del Cacho, cargar contra Abascal en una conversación junto al candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, entre otras personas. "Vox tomó en aquel momento una decisión que era verdaderamente difícil, que costó seguir a muchas personas, pero finalmente la siguió en bloque la mayor parte de los dirigentes de Vox", ha explicado Abascal.

Ante ello, el Partido Popular ha demandado al dirigente de Vox que "no focalice ni sus complejos ni las miserias de su partido" en los 'populares'. "Que despida a quien le insulta o que se calle, pero que no responsabilice a un partido que no ha utilizado nunca los líos internos de Vox para hacer política. Ya está bien", han sentenciado los de Feijóo.