El PP rechaza apoyar la gestión de Marlaska del coronavirus y Vox avisa de que responderá ante la Justicia

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha rechazado este jueves en el Congreso de los Diputados apoyar la gestión que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está llevando adelante frente a la crisis del coronavirus, pues le acusa de "soberbia" y de "incompetencia", mientras que Vox le ha avisado de que deberá responder de la misma ante los tribunales.

Marlaska ha comparecido este jueves en la Comisión de Interior para dar cuenta de las medidas adoptadas por su departamento desde que estallara la pandemia, y allí tanto el PP como Vox han cargado contra proceder en esta emergencia sanitaria y le han denostado por haber cambiado "mascarillas por mordazas".

La primera en censurar al titular de Interior ha sido la portavoz del ramo del PP, Ana Vázquez, al que ha reprobado por su "incompetencia", su "soberbia" y por "corromper" y "pudrir" lo que toca. "Quite sus manos de la Guardia Civil y la Policía Nacional", le he pedido la diputada gallega, antes de situar al ministro como "la punta de lanza" de una operación para "limitar y coartar" la libertad de expresión" a los españoles a los que, según ha denunciado, el Gobierno no permite "ni media queja".

"Sólo nos permiten salir a las ventanas para aplaudir y quitarnos las mascarillas para ponernos la mordaza", ha criticado, en alusión a las polémicas declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, asegurando que trabajaban para "minimizar" el clima contrario a la gestión de la crisis sanitaria del Gobierno. "Usted ha pasado de ser un juez de reconocido prestigio a ser el ministro de la censura", ha resumido.

¿CÓMO NO SE VA A ARREPENTIR DE NADA?

A este respecto, la responsable 'popular' ha exigido al ministro que aclare quién dio esta orden y le ha pedido, además, que sean el secretario de Estado dy los directores generales los que salgan en las ruedas de prensa diarias que tienen lugar en Moncloa y no "queme" a los cargos operativos de la Policía y la Guardia Civil.

La diputada ha afeado a Marlaska que el pasado 5 de abril dijera que no tenía nada de lo que arrepentirse y le ha acusado de vivir "una realidad paralela". "¿Cómo no va a tener nada de lo que arrepentirse cuando está al frente del Gobierno del país con más fallecidos y con más sanitarios contagiados? -ha planteado Vázquez--. Su incompetencia está a la altura de su soberbia".

En este punto, la portavoz 'popular' ha recriminado al ministro que no actuara "con diligencia" ante las advertencias que ya había en enero sobre la virulencia del Covid-19, que no declarara personas de alto riesgo a los efectivos de Policía y la Guardia Civil y a los funcionarios de prisiones o que, con el virus ya expandido, les diera material de protección caducado.

"Tiene motivos para arrepentirse y pedir disculpas", ha sentenciado la dirigente 'popular', quien ha subrayado al ministro que no cuente ya con el apoyo del PP con su gestión de esta emergencia sanitaria. "Así no", ha aseverado.

CRONOLOGÍA DE "LO QUE PUDO HABERSE EVITADO

En esta misma línea se ha manifestado el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, quien ha hecho una prolija cronología de la actuación del Gobierno y, singularmente del Ministerio del Interior, para hacer frente al coronavirus, una cronología, según sus palabras, "de lo que pudo haberse evitado".

"Pero sólo se han preocupado de protegerse a ustedes, y no a los españoles", ha denunciado Ortega Smith, quien ha advertido de que tendrá que responder ante los tribunales de "un relato de hechos incuestionable" con el que el Gobierno puede haber incurrido en un delito de "imprudencia grave con resultado de muerte" y "delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad". Este lunes, Vox anunció que había interpuesto una querella contra el presidente, Pedro Sánchez, y su Gobierno en el Tribunal Supremo.

CIUDADANOS EXIGE "PERDÓN" POR LOS "ERRORES"

Menos crítico se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos, Pablo Cambronero, quien, no obstante, ha exigido al ministro que pida disculpas por los "errores" cometidos en la protección de los funcionarios de su departamento que están en primera línea, que se les reconozca como personal de riesgo, que si enferman o mueren por el Covid-19 se reconozca que fue en acto de servicio, y que y ofrezca datos veraces y transparentes sobre los contagiados.

Respecto a la polémica por las palabras del general Santiago, que espera que comparezca en el Congreso, el diputado naranja ha realzado la "gravedad" de sus afirmaciones y ha pedido cuentas al ministro. "No vamos a permitir que manche el buen nombre de la Guardia Civil. Pida perdón y diga si el Gobierno pretende silenciar las críticas a su gestión", ha exigido.