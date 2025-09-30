El PP rechaza en el Senado el plan del PSOE para atraer migrantes que puedan teletrabajar desde las zonas rurales

Archivo - Vista general de Patones de Arriba, a 6 de abril de 2022, en Patones de Arriba, Madrid (España). Patones de Arriba se ubica en el Valle del Jarama, a 60 kilómetros de Madrid y representa uno de los mejores ejemplos de ‘arquitectura negra’ de la - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha rechazado en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado una iniciativa del PSOE en la que proponía al Gobierno seguir impulsando medidas para atraer a personas migrantes que puedan teletrabajar desde zonas rurales de nuestro país.

Los socialistas habían presentado esta moción --iniciativa no vinculante-- con el objetivo de instar al Gobierno a reforzar "la capacidad" de España para atraer "teletrabajadores de carácter internacional", aunque solo ha encontrado el apoyo del PNV, mientras que el PP ha hecho uso de su mayoría para rechazarlo y ERC ha optado por la abstención.

En la exposición de motivos, el PSOE ponía en valor las "políticas" del Gobierno progresista para luchar contra la despoblación, a la vez que reconocen que comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja o Aragón "han diseñado incentivos específicos para fomentar el arraigo en pequeños municipios".

En este contexto, apostaban por aprovechar el "potencial" de España para "seguir liderando una carrera global por atraer a trabajadores cualificados que dinamicen e impulsen" la economía.

Entre las acciones que planteaban, destacaban "las campañas de información, la mejora de la claridad de la arquitectura fiscal territorial o el acompañamiento y asesoramiento desde la red de consulados a potenciales interesados".

"El teletrabajo representa una oportunidad clave para revitalizar las zonas rurales y hacerlas más atractivas para los trabajadores con posibilidad de trabajar en remoto", sentenciaba el PSOE.