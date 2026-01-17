El PP reclama a Interior las empresas detrás de las obras en dependencias de Guardia Civil y Policía

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Utrillas, Teruel - Javier Escriche - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vuelto a reclamar en el Congreso el detalle de las empresas que están detrás de las obras en dependencias de la Guardia Civil y la Policía Nacional desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior, una etapa en la que este departamento ha lanzado un Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo se queja de que no ha obtenido hasta ahora respuesta y que, por esta razón, con fecha de 8 de enero ha vuelto a registrar una petición para que el Ministerio del Interior aporte información sobre las obras en comandancias de la Guardia Civil y comisarías de la Policía Nacional.

"¿Cuál es el importe de las obras realizadas en los cuarteles, comandancias y comisarías de cada una de las provincias de España, detallando el importe de dichas obras y la empresa que las ha realizado desde el año 2018 hasta la actualidad?", reza el enunciado de la pregunta, a la que ha tenido acceso Europa Press.

INVERSIONES DE 1.000 MILLONES

En sus comparecencias parlamentarias e inauguraciones de dependencias policiales, el ministro Fernando Grande-Marlaska suele hacer referencia de forma recurrente al Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, iniciado en 2019, señalando que ha supuesto una inversión de 600 millones de euros, a los que se han sumado 400 millones más en obras de eficiencia energética.

Interior está ultimando un segundo plan de infraestructuras, que hasta la fecha acumula 466 mejoras en dependencias, incluyendo tanto policiales como de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de Tráfico (DGT) o la Secretaría de Estado de Seguridad.

Desde 2019 se han llevado a cabo obras en al menos 180 instalaciones de la Policía Nacional y en otras 173 en el caso de la Guardia Civil de todas las provincias españolas, según los datos publicados en la web del Ministerio del Interior.

Entre las últimas inauguraciones figura el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete (Albacete) o el de Utrillas (Teruel), así como la comisaría provincial de la Policía en Vitoria (Álava) o la reforma integral del Centro Penitenciario de El Dueso (Cantabria).

La Comunidad de Madrid acumula 252 millones para mejoras en 93 instalaciones relacionadas con la seguridad del Estado y Andalucía 139 millones relativos a 69 obras.

Interior ha invertido 47 millones en la Comunitat Valenciana y 22 millones en Cataluña, gracias a un plan que también se extiende a Melilla (21 millones) o Ceuta (16 millones) y que incluye reformas de dependencias y también mejoras en la eficiencia energética.