El PP recuerda a Illa lo que criticaba a Torra por reunirse con el "huido" Puigdemont y "ponerse a sus órdenes"

Archivo - El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión plenaria, en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado este lunes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su decisión de reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, y lo ha hecho recordando al político socialista lo que decía cuando era Quim Torra quien en 2018 y 2019 se iba a Bélgica a verse con el expresident para "ponerse a sus órdenes".

"Para que no me acusen de crispar o de fascista le digo a Illa, lo que Illa le dijo a Torra cuando se fue a recibir órdenes de Puigdemont", ha escrito la dirigente del PP en la red social X, adjuntando un vídeo con declaraciones del actual presidente de la Generalitat que contradicen su actuación en el presente.

Y lo que decía Illa entonces era esto: "El señor Torra comienza el curso político visitando al señor Puigdemont y, por lo tanto, poniéndose a sus órdenes. Eso no es lo que le conviene a Cataluña, lo que hace es no gobernar, sino ir a pedir instrucciones al señor Puigdemont, que es una persona que ha huido de Cataluña, pendiente de un juicio y de una sentencia que se tienen que producir".