El PP recuerda al PSOE que Aldama "pagará con cárcel" sus acusaciones a Sánchez, mientras otros "buscan impunidad"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha recordado al PSOE que, mientras ellos "buscan impunidad para seguir trincando", el empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, "pagará con cárcel" sus acusaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La diferencia entre Aldama y el 'loro Park' socialista que le ataca e insulta es evidente. Con su declaración, el primero se autoinculpa y pagará con cárcel. Los segundos lo que buscan es impunidad para seguir trincando", ha señalado el diputado 'popular', Rafael Hernando, a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que Aldama haya relatado este miércoles en su declaración como acusado en el juicio del Tribunal Supremo que, en las conversaciones que mantenía con Koldo García, llamaban a Sánchez como "el uno" y que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, era para ellos "el jefe".

"Todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía y como él mismo me transmitió el día del teatro", ha señalado Aldama, en alusión a una breve conversación que, según ha sostenido, tuvo con el jefe del Ejecutivo en un mitin del PSOE de Madrid.

Ante ello, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el líder del Ejecutivo "está pillado" y que, en su opinión, la supuesta financiación ilegal del PSOE está emergiendo en el juicio.

"Sánchez, 'el Uno', está pillado. La financiación ilegal del PSOE emerge en el juicio contra Ábalos. Recordemos que esto era la línea roja de los socios. A ver qué se inventan hoy para seguir sosteniendo a un gobierno corrupto hasta la médula", ha espetado Tellado.

SÁNCHEZ "LO SABÍA TODO"

Aldama ha reconocido, a preguntas de la Fiscalía tras un breve receso, que si existía "una banda organizada criminal" él mismo formaba parte de ella. "El señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno; el señor Ábalos --al que ha aludido como "el jefe" por su condición de ministro-- es el escalafón dos, porque es el que daba y otorgaba; el señor Koldo García en el tres y yo en el cuatro", ha dicho.

El presunto conseguidor de la trama de mascarillas ha hecho referencia continuamente al papel de Koldo García. "Cuando Koldo llamaba a alguien, la gente le cogía el teléfono, tanto ministros como asesores, no porque supieran que estaba detrás Ábalos, sino porque sabían que era una persona de Pedro Sánchez", ha expuesto, que también ha mencionado que fue el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el que "le colocó" en el Ministerio de Transportes, en lugar de en Moncloa.

"Siempre hemos denominado a Ábalos como el jefe pero como una cuestión de respeto, es el ministro, es el jefe, no por nada que hubiéramos organizado, que se hubiera dicho; como al presidente le llamábamos el uno, es decir, es el presidente, pues es el uno, no iba más allá", ha apuntado Aldama al comienzo de su declaración como acusado.

"Yo siempre le he preguntado a Koldo que si esto lo sabía el presidente y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía", ha expuesto Aldama.