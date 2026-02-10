PP recuerda a Vox que Rivera también soñó con 'sorpasso' y le aconseja "aprovechar la oportunidad" para echar a Sánchez

La portavoz de Vox en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha recordado este martes al presidente de Vox, Santiago Abascal, que en su día Albert Rivera, que fue líder de Ciudadanos, también soñó con el "sorpasso" al PP y ha aconsejado a Vox "aprovechar la oportunidad" porque los ciudadanos han dicho en las últimas elecciones que "no quieren gobiernos de izquierda". Según ha recalcado, "la mayoría de españoles confía en la derecha para cambiar España".

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha subrayado que en las elecciones de este domingo los aragoneses han manifestado que quieren que Jorge Azcón "siga siendo el presidente" de esa región. "Han dicho una cosa muy clara, no quieren que la izquierda gobierne su comunidad autónoma", ha enfatizado.

Muñoz ha señalado que los ciudadanos, aunque han dado "un papel importante" a Vox tanto en Extremadura como en Aragón, quieren que los gobiernos estén "liderados por el PP". "Me resultaría curioso creer que hay algún partido que se presenta no para gobernar, sino simplemente para atacar a alguien. Pero, bueno, vamos a ver cómo se dan esas negociaciones", ha apostillado.

"LA MAYORÍA CONFÍA EN LA DERECHA PARA CAMBIAR ESPAÑA"

Muñoz ha asegurado que están "para cambiar España de arriba a abajo". "Y las fuerzas políticas a las que los ciudadanos nos dan su voto para cambiar a Pedro Sánchez y transformar España, cometerían un error imperdonable si no somos capaces de acoger la oportunidad que nos están dando los españoles", ha afirmado.

En este punto, ha insistido en que "la mayoría de españoles confía en la derecha para cambiar España" y tienen que "aprovechar esa oportunidad". "No podemos defraudarles", ha enfatizado la portavoz del Grupo Popular.

Dicho esto, ha pedido a Vox que piense "más en el largo plazo que en el corto plazo" porque igual la gente "no les da otra oportunidad". De hecho, ha advertido de que "la izquierda ya se está activando para unirse" ante las próximas generales, después de que Sumar, Comunes, IU y Más Madrid vayan a lanzar un nuevo proyecto para ir en coalición en las próximas generales.

La dirigente del PP ha hecho hincapié en la oportunidad que les están dando los españoles para "cambiar" España. "Y se equivocará quien piense en estas cuestiones de forma partidista a medio y largo plazo. Porque en otros días ya se habló de Albert Rivera que iba a sorpasar al PP e iba a ser presidente del Gobierno. Y también se habló de Podemos que iba a sorpasar al PSOE", ha recordado.

Al ser preguntada por la relación entre PP y Vox, después del choque públicos entre ambos en redes sociales durante la campaña, Muñoz lo ha enmarcado en la campaña electoral, en un momento en que "todos" quieren "arañar votos". "Yo no lo saco de las conversaciones de campaña. Y si hay alguien que lo quiere sacar, allá él", ha apostillado.

"YA HEMOS GOBERNADO CON VOX EN MUCHAS CCAA"

Al ser preguntada si el PP está dispuesto a gobernar con Vox y si es un socio fiable, Muñoz ha asegurado que ya han gobernado con Vox "en muchas comunidades autónomas" y ha añadido que en esas regiones están "revalidando los dos gobiernos".

"Luego, los ciudadanos han visto que, primero en coalición, pero después en solitario, han revalidado a sus presidentes autonómicos. ¿Qué pasará a nivel nacional? Pues vamos a ver, pero yo también le digo que si a nosotros nos dicen que el 23 de julio: el PP saca 2 diputados menos, pero Vox saca 5 más y hoy estamos en el gobierno, pues le digo que sí, que yo lo preferiría", ha asegurado, para agregar que ella prefiere que suba Vox, con quien el PP puede "sumar", a que suba el PSOE.

La dirigente del PP ha recalcado que la subida de Vox "quien la está alimentando" es el Gobierno de Sánchez cuando luego ese partido se está "comiendo" votos del PSOE. Así, ha indicado que al PP "ya nadie le está disputando la primera plaza" sino que la disputa está "entre el segundo y el tercero".

En cuanto a si Vox es un socio fiable, Muñoz se ha referido a la situación del PSOE y sus socios, que "un día si y otro también le dejan tirado". A su entender, cuando hay coaliciones de partidos distintos es "lógico" y "normal" que haya "tensiones" y un "tira y afloja" hasta que "se llega a un acuerdo".

"Yo lo que tengo claro es que los ciudadanos en España están hartos de Pedro Sánchez. Están hartos de las políticas socialistas y los están trasladando en las comunidades autónomas permanentemente. No quieren gobiernos de izquierdas", ha resaltado.

Interrogada después si Feijóo mantiene en compromiso que adquirió en el congreso del PP de julio de no gobernar en coalición con Vox tras unas generales, Muñoz ha explicado que lo que dijo el líder de su partido en aquel cónclave es que aspiraba a "tener una mayoría para gobernar en solitario". "Lo que le pedíamos a los españoles es una mayoría fuerte para poder aplicar nuestras políticas", ha dicho, para añadir que hay que respetar la voluntad de los ciudadanos en las urnas.

"AZCÓN HIZO LO QUE DEBÍA HACER" AL IR A LAS URNAS

Después de que el PP haya retrocedido dos escaños y Vox haya duplicado sus asientos, al pasar de 7 a 14, Muñoz ha defendido que Azcón anticipase las elecciones en Aragón ante el "bloqueo" a los presupuestos regionales. "Hizo lo que debía hacer, lo que le correspondía", ha afirmado, para añadir que "cuando uno no tiene una mayoría parlamentaria, lo que hace es consultar al pueblo si quiere que siga gobernando".

En este sentido, ha indicado que la respuesta de la ciudadanía "ha sido contundente" porque los aragoneses "han dicho que quieren que Azcón siga siendo presidente" y le han dado "diez puntos más" que al PSOE de Pilar Alegría, que "ha sacado el peor resultado que ha tenido el Partido Socialista" en esta comunidad.

Por eso, ha criticado que distintos portavoces socialistas aseguren que Azcón "se equivocó al convocar elecciones" cuando, según ha dicho, el PP actuó con "coherencia" y eso es lo que le pide a Pedro Sánchez, al no tener Presupuestos Generales del Estado en esta legislatura.

"Frente al ejemplo de esa responsabilidad democrática que ha tenido el presidente de Azcón, tenemos el ejemplo de frivolidad autoritaria de Pedro Sánchez", ha aseverado, para añadir que el PP "está orgulloso de tener los presidentes autonómicos que tiene y de su ejemplo de democracia". A su entender, en España "el mayor riesgo autoritario que tienen los españoles no son las redes sociales, es Pedro Sánchez".

Muñoz ha señalado que es "legítimo que todos los partidos" quieran tener mayorías. "Ahora bien, cuando los ciudadanos hablan, no puedes confundir tus deseos con lo que te piden los ciudadanos". En este punto, ha recalcado que los ciudadanos han dicho en Extremadura y en Aragón que no quieren "gobiernos de izquierdas" y han dado "un buen rapapolvo" a "los candidatos de Sánchez", que "han sido profundamente castigados".