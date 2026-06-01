El PP se remite a investigación abierta por empujar un agente a una docente: Si hubo "exceso", que lo explique Marlaska

1092094.1.260.149.20260601135124 Archivo - El portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, en la sede del partido, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, se ha remitido este lunes a la investigación abierta en relación con el agente que empujó a una docente que participaba en una manifestación por la educación pública en Valencia y ha indicado que si se ha producido "algún tipo de exceso", se deberá "dar cuenta" y explicarlo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, la Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente implicado en el empujón a una docente que participaba en esa manifestación y que cayó al suelo. La mujer afectada ha presentado una denuncia por los hechos, según han informado fuentes de Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Al ser preguntado expresamente por esas imágenes que evidencian la agresión de un agente de la Policía a una manifestante en Valencia, Sémper ha indicado que "hay una investigación abierta" en la que el Partido Popular "confía".

En este punto, Sémper ha avanzado --en una rueda de prensa en la sede nacional del PP-- que al ministro del Interior su partido le formulará también "las preguntas pertinentes, lógicamente".

Dicho esto, ha expresado su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de la Policía Nacional, cuya "garantía de confianza por parte de los ciudadanos es que se comporten siempre con el escrúpulo debido, que es lo que hacen de manera absolutamente y abrumadoramente mayoritaria", según ha dicho.

Eso sí, Sémper ha indicado que "si ha habido algún tipo de exceso, obviamente también deberán de dar cuenta" de ello. "Hay una investigación abierta en la cual confiamos, pero tendrá que ser el señor Marlaska el que lo explique", ha concluido.