El PP replica a Vox que hablar con educación "no es tibieza, sino fortaleza"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Presupuestos del PP en el Congreso, Elvira Rodríguez, ha recordado este jueves a Vox que hablar con educación en la tribuna del Congreso, durante el debate de los Presupuestos, no es "tibieza" sino "fortaleza".

Así ha respondido al diputado de Vox Víctor Sánchez del Real, quien se ha burlado de las acusaciones de "violencia política" dirigidas a su formación a cuenta de las palabras que su compañera Carla Toscano dedicó este miércoles a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Además, Sánchez del Real ha acusado de tibieza al PP y se ha quejado de que sólo se hayan empezado a 'borrar' del Diario de Sesiones apelaciones dirigidas a su grupo después de la "bronquita de colegio de monjas" que es como se ha referido a la bronca que tuvo lugar el miércoles.

Rodríguez ha tomado la palabra en el Pleno asegurando que subía a la tribuna para "hablar de Presupuestos con educación". "Y la educación, señor Sánchez del Real no es tibieza, es precisamente fortaleza", le ha espetado.

"PODEMOS NO PUEDE DAR LECCIONES"

Además, la diputada del Grupo Popular ha afirmado que todas las "compañeras" diputadas que se sientan en esta Cámara son "un grupo de la democracia". "Pero no hay que despilfarrarlo porque obras son amores y somos nosotras las que tenemos la responsabilidad de que no pase con capacidad serena de crítica y de rendición de cuentas, que es la única manera", ha apostillado.

Dicho esto, se ha dirigido al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y a los escaños que ocupan los diputados de la formación morada para subrayar que ese partido no puede "dar lecciones" al Partido Popular.

"No nos puede dar lecciones de cómo se trata a las mujeres porque ustedes no las tratan a todas por igual, así que es mejor que no haga intervenciones de este tipo", ha dicho a Echenique.