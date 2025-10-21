El PP reprocha a Robles el "montaje" y la "propaganda" del envío del 'Furor' y la ministra replica que se cumplió la ley

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha recriminado este martes a Margarita Robles que el envío del buque de la Armada 'Furor' para auxiliar a la flotilla de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza fue "un montaje" y "propaganda", y la ministra de Defensa ha replicado que la misión cumplía la Ley de la Defensa Nacional.

El senador del PP José Antonio Monago ha utilizado la sesión de control al Gobierno en el Senado para interrogar a la ministra sobre el envío del 'Furor' para apoyar, si fuera necesario, a los españoles que viajaban en la flotilla ante una posible interceptación de Israel, que ya había advertido en este sentido.

Monago quería saber cuál era el objetivo del Gobierno al mandar allí el buque de acción marítima, y ha asegurado que "no fue una misión, fue un montaje, una travesía sin rumbo convertida en decorado de propaganda". Ha asegurado que la UE y la OTAN no avalaron el despliegue y las Cortes no lo aprobaron.

"No hubo mandato, no hubo coordinación, no hubo misión definida", ha continuado, antes de tildar el despliegue de "unilateral, improvisado, propagandístico, disfrazado de operación, en este caso partidista" y pedir "respeto" para la Armada.

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno "confunde la acción exterior con una sesión de fotos, la defensa nacional con un 'reality show' y el uniforme con un disfraz para tapar la corrupción".

Además, el senador 'popular' ha asegurado que el acuerdo de paz firmado entre Israel y Hamás dejó "en ridículo" al Gobierno, porque la alcanzaron "precisamente aquellos a quienes los de la flotilla insultaban". "Una lección de eficacia frente a su teatro ideológico", ha añadido. Y ha dicho que el presidente, Pedro Sánchez, que asistió a la firma del acuerdo en Egipto "estaba fuera del plano en la foto".

LA TRADICIÓN HUMANITARIA DE LA ARMADA

De su lado, Robles ha dicho a Monago que el despliegue tenía el objetivo de dar cumplimiento a los artículos de la Ley de la Defensa Nacional que establecen que las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y sus aliados; que las Fuerzas Armadas deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas; y la participación con otros organismos para preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles en el extranjero.

Además, la ministra ha querido felicitar de nuevo a los hombres y mujeres que integraban la dotación del 'Furor', a los que ya agradeció su labor a su vuelta en Cartagena (Murcia), y ha recomendado al senador 'popular' leer un texto del historiador naval Alejandro Anca, publicado en 'La revista naval', sobre la tradición humanitaria de la Armada. "Léalo y siéntase orgulloso de nuestra Armada", ha rematado Robles.