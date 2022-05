EL PP reprocha a Sánchez que exija explicaciones al emérito y no a sus socios: "Consejos vendo, para mí no tengo"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha reprochado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exija explicaciones al rey emérito, pero no lo aplique con sus socios de investidura. "Consejos vendo, pero para mí no tengo", ha criticado.

"Lo que (Sánchez) exige para todos los demás no lo aplica ni si quiera con él mismo, con miembros del Gobierno o con sus socios parlamentarios", ha señalado. En esta línea, Maroto ha afirmado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, que Juan Carlos I no tiene "ninguna causa pendiente con la Justicia: "No sucede esto con algunos socios de Sánchez".

Además, ha apuntado que, ya que el Gobierno ha puesto el término explicaciones encima de la mesa, se lo devuelve "como un boomerang" para que sea el Ejecutivo quien explique "cuestiones pendientes" que "afectan a su gestión".

Maroto ha afeado a Sánchez ser, a su juicio, "el mejor creador de cortinas de humo" que le sirven para no hablar de que el precio de la luz sigue disparado y que España tiene más inflación que el resto de países europeos. "El Gobierno falla en la economía", ha asegurado.

Sobre el regreso del emérito, Maroto ha insistido en que Don Juan Carlos es "bienvenido" en España y "a juzgar por las imágenes de cómo ha sido acogido no es solo opinión del PP, sino de una mayoría de españoles". Además, ha explicado que su partido no va a hacer "juicios paralelos" como los socios de Sánchez quienes, en su criterio, atacan a las instituciones del Estado y han aprovechado el viaje del exmonarca para "hablar muy mal" de uno de los "ejes de engranaje" de la Constitución.

"Más allá de la opinión del PP sobre los aciertos y errores del emérito, nosotros valoramos la defensa de la corona, de Felipe VI y de la familia real", ha apostillado.

SÁNCHEZ FALLA EN LA ECONOMÍA

Al ser preguntado sobre la mayor oferta de empleo público de la historia en la Administración General del Estado --con 29.578 plazas-- que lanzará el Ministerio de Hacienda y Función Pública, Maroto ha valorado los recursos humanos en la administración para crear "servicios de calidad", pero ha pedido que la "prioridad" sea crear trabajo "en general" y no solo puestos públicos.

Por eso, considera que Sánchez está "fallando" y perdiendo oportunidades, por lo que le ha afeado que traduzca las cifras de empleo en oferta de la administración pública. Con todo, Maroto ha subrayado que el PP "tiene que venir a arreglar" la economía porque ni Sánchez ni el PSOE han acertado en los Gobiernos que han liderado. "La historia se repite y volverá a pasar", ha avisado.