El PP respaldará a Espinosa de los Monteros en la presentación de su fundación política

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá este jueves a la presentación en Madrid de 'Atenea', un nuevo centro de pensamiento o 'think tank' que presidirá el ex portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Montero, dos años después de su salida del partido que lidera Santiago Abascal.

En rueda de prensa en 'Génova', la vicesecretaria de coordinación sectorial del PP, Alma Ezkurra, ha aplaudido que Espinosa de los Monteros, "al que se le quedó "muy pequeño Vox", lance ahora una propuesta así, si es para "aportar" a España.

Con esta plataforma, el exdiputado de Vox pretende fomentar un espacio para lanzar propuestas y generar debates en la sociedad sobre el futuro de España. No se descarta, a tenor de cómo evolucione, que este nuevo foro pueda convertirse en el germen de un hipotético nuevo partido político.

"Todas las propuestas que sean para aportar a España, para pensar y para proporcionar soluciones a los problemas que tiene la sociedad española deben ser bien recibidas", ha defendido la portavoz 'popular', quien desea "mucha suerte" a Espinosa de los Monteros en su nuevo cometido.

Desde 'Génova' no se descarta que, además de su 'número dos', acudan más cargos del PP porque consideran que "un think tank para pensar y reflexionar y mejorar España, como mínimo, merece su respeto", según fuentes del partido.