PP respeta lo que decida juez a la petición de Begoña Gómez de viajar a extranjero: "Lo grave es que no tenga pasaporte"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha expresado este martes su respeto a lo decida el juez sobre la petición de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, de viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija en Reino Unido. A su entender, "lo grave" es que no tenga pasaporte y que el juez se lo quitara por "posible fuga".

En concreto, Begoña Gómez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado, que acordó el pasado 20 de junio la retirada de su pasaporte en el marco de su investigación contra ella, que le permita viajar a una cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Londres para la graduación de su hija.

Así lo ha solicitado la defensa de Gómez en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita autorización para salir al extranjero entre el 7 y el 10 de julio, después de haber entregado su pasaporte el pasado miércoles.

Al ser preguntada cómo valora que Begoña Gómez haya solicitado poder viajar al extranjero al no tener pasaporte, García ha señalado que "lo grave en esto es que la mujer del presidente no tenga pasaporte porque un juez se lo ha quitado por una posible fuga". "Esa es la gravedad", ha enfatizado.

Dicho esto, la dirigente del PP ha expresado su respeto a la decisión que adopte el juez. "Por tanto, respeto también lo que decide el juez en esa petición que hace la señora Begoña Gómez", ha abundado en una rueda de prensa en el Senado.

VE A SÁNCHEZ "ACORRALADO EN LA MONTAÑA DE CORRUPCIÓN DE SU GOBIERNO"

García ha afirmado que el jefe del Ejecutivo está "acorralado en la montaña de corrupción de su Gobierno, de su partido y de su entorno personal" y ha indicado que trata es ganar tiempo ante esos casos que "le sepultan". Su objetivo, ha proseguido, es "utilizar cortinas de humo" y "cualquier cosa" que "desvíe la atención".

Sin embargo, ha dicho que "no hay cortina de humo que tape su soledad parlamentaria y social, ni su miedo a la montaña de corrupción que desborda ya la Moncloa", subrayando que "varapalo tras varapalo judicial" se van "desmontando sus mentiras".

Además, se ha referido a la moción del Grupo Popular aprobada hace una semana en el Congreso --con el apoyo de Vox, Junts y CC-- pidiendo la dimisión de Sánchez y, en caso de no dimitir, someterse a una cuestión de confianza. A su entender, Sánchez incurre en "desacato parlamentario" por no cumplirla, al tiempo que está en "rebeldía constitucional tras tres años sin Presupuestos Generales del Estado".

"Hace casi una semana que las Cortes le retiraron la confianza, le retiraron oficialmente su apoyo, y el presidente del Gobierno sigue sin acatar el resultado de la Cámara", ha dicho, para añadir que "por primera vez en la historia de nuestra democracia, las Cortes le han pedido a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza".

UN PRESIDENTE QUE SE "ATRINCHERA" YA NO SE COMPORTA COMO DEMÓCRATA Alicia García ha criticado que Sánchez y el PSOE tras esa decisión "se riera y se mofara de la soberanía nacional" y, "por tanto, de los españoles". "Por tanto, es el quinto día que Sánchez sigue gobernando sin la confianza de la Cámara que lo nombró. Es un desacato parlamentario, porque cualquier demócrata acepta que si la Cámara que lo invistió retira su confianza, se va", ha abundado.

Tras destacar la imputación de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, la portavoz parlamentaria del PP ha afirmado que un presidente que se "atrinchera" y se "encastilla" en contra de la mayoría parlamentaria y social "ya no se comporta como un demócrata". A su entender, Sánchez es "un presidente a la desesperada", que "no es fiable" y que "miente todos los días".