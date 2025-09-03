El PP responde al Gobierno que sus 'barones' están "unidos" contra la quita de la deuda: "Ninguno va a ser cómplice"

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García y el vicesecretario de Hacienda del PP Juan Bravo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Alicia García y Juan Bravo advierten de que se trata de un "engaño" porque no habrá más dinero para sanidad o políticas sociales

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha respondido este miércoles al Gobierno que sus 'barones' territoriales están "todos unidos" contra la quita de la deuda y a favor de un nuevo sistema de financiación "sin privilegios", garantizando que en su formación no van a ser "cómplices de ningún apaño" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los independentistas.

Así se ha pronunciado después de que el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, haya asegurado que es "bastante evidente" que actualmente existe un debate interno entre los presidentes autonómicos del PP para decidir si finalmente se acogen o no a la condonación de la deuda planteada por el Ministerio de Hacienda.

Al ser preguntada expresamente si la dirección nacional del PP tiene garantía de que todos sus 'barones' rechazarán la quita de la deuda, García ha afirmado que "ningún presidente" del PP "va a ser cómplice".

"Pero sí que es verdad que el señor Bolaños debería preocuparse más por sus socios. No sé si ha hablado con Yolanda Díaz sobre esta cuestión. O quizá debería de preocuparse también en este asunto por sus pocos presidentes autonómicos. No sé si Page y Barbón piensan lo mismo que ella", ha señalado García, animando al ministro a preguntarles por esto.

GARCÍA: "NUESTRAS CCAA QUIEREN UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN"

Interrogada de nuevo si hay una directriz de la dirección nacional del PP para que se opogan a esa quita de deuda ante las dudas planteadas por autonomías como La Rioja, la portavoz del PP ha recalcado que las CCAA gobernadas por su partido "fueron contundentes en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

En este sentido, García ha explicado que las CCAA del PP lo que quieren es "un sistema de financiación autonómico sin privilegios". "Y ahí sí que estamos unidos todos, lógicamente. Incluso algún presidente del Partido Socialista", ha manifestado.

En una rueda de prensa en el Senado, la dirigente del PP ha señalado que la condonación de la deuda busca "contentar a los independentistas" pero "en realidad es un engaño" a los españoles porque "no va a haber más dinero para lo esencial, no va a haber más dinero para sanidad, para educación, para servicios sociales, para dependencia, para vivienda".

"Es un engaño en toda regla. Y mientras Sánchez sablea a los españoles con impuestos y no perdona un euro, a los independentistas les perdona todo, su despilfarro y su mala gestión", ha manifestado, para añadir que son los españoles los que "pagan la fiesta independentista" y "sufrirán la resaca".

BRAVO AVISA QUE LO SIGUIENTE SERÁ EL REFERÉNDUM

De la misma manera, el portavoz de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha asegurado que el Gobierno de España "volvió a mentir a todos los españoles con la condonación-quita de la deuda". "Hasta ayer los españoles debíamos 1,7 billones de euros de deuda. Después de la aprobación de la condonación seguimos debiendo 1,7 billones de euros", ha señalado.

Además, ha subrayado que los posibles ahorros derivados de los intereses de la deuda, como ha dicho "la AIREF y el propio Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero", no se podrán "utilizar ni un solo euro ni para sanidad, ni para educación, ni para políticas sociales". "Con lo cuál, no tiene ningún beneficio para los españoles", ha resaltado.

Bravo ha indicado que la condonación de la deuda responde a una exigencia de ERC y se busca que Sánchez "siga siendo presidente del Gobierno de España e Illa siga siendo presidente de la Generalitat".

"¿Y qué es lo siguiente? Pues ya está firmado. A la condonación le seguirá el cupo separatista, la recaudación de todos los impuestos y la Agencia tributaria propia. Lo siguiente, el referéndum", ha advertido.

Además, ha destacado el hecho de que se apruebe coincidiendo con la reunión en Bruselas entre el presidente del Govern, Salvador Illa, con el expresidente catalán Carles Puigdemont. "La degradación institucional del Parlamento, la afrenta económica derivada de esa quita y la degradación social dando rango institucional a un prófugo de la justicia es la política de Sánchez", ha aseverado.

Según Bravo, la deuda que sigue generando "va a provocar que las generaciones futuras lo tengan que pagar". "Estamos hipotecando el futuro de los jóvenes con más impuestos seguro", ha avisado, para dejar claro que el PP "ni va a dar apoyo ni va a ser cómplice de esta política de Sánchez".

SE COMPROMETE A "REVERTIR" LA SITUACIÓN

El vicesecretario de Hacienda del PP ha avanzado que su formación intentará "hacer todo lo posible para revertir esta situación" y apostará por un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas.

Así, ha explicado que el PP propone un nuevo sistema de financiación negociado de forma "multilateral" que tenga en cuenta factores como la dispersión, como el envejecimiento, el coste real de la prestación de los servicios, el coste de la vida o que se tenga en cuenta la insularidad.

Bravo se ha preguntado que "si la condonación y el cupo separatista era tan bueno, por qué no aparece en el programa electoral del PSOE en julio de 2023". "Si el cupo y la condonación eran tan buenos, ¿Por qué la ministra María Jesús Montero lo criticaba cuando era consejera en Andalucía?", ha exclamado.