El PP reta al PSOE a retirar el carné de militante a Zapatero y abrirle expediente al seguir imputado por graves delitos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha retado este miércoles al PSOE a que retire el carné de militante al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a que le abra expediente informativo por los "muy graves delitos" por los que sigue imputado por la Justicia, según ha señalado la formación en un comunicado.

En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Zapatero ha negado haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, al tiempo que ha declinado hablar acerca de las joyas que le fueron intervenidas en su despacho y que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros.

Tras esa declaración como investigado por el 'caso Plus Ultra', el juez ha rechazado imponerle medidas cautelares a Zapatero, como la retirada del pasaporte pedida por la Fiscalía Anticorrupción, al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

"HA SALIDO DE LA AUDIENCIA NACIONAL COMO ENTRÓ"

El PP ha resaltado que Rodríguez Zapatero, "el primer expresidente del Gobierno citado como imputado", ha salido de la Audiencia Nacional "como entró", ya que sigue "acusado de siete delitos muy graves". "Mantiene su pasaporte pero también la imputación de todos sus delitos", ha enfatizado.

"El juez Calama señala en su propio auto que la declaración del investigado de Zapatero no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba", ha añadido la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Así, el PP ha destacado que el juez señala que "a día de hoy" no se han acreditado el origen, ni la correspondiente liquidación tributaria y aduanera de las joyas que, por valor de 1,3 millones de euros, se encontraron en la oficina de Zapatero.

CREE QUE AHORA DEBERÍA COMPARECER ANTE LOS MEDIOS

Por eso, ha subrayado que la situación procesal de Zapatero "no ha cambiado". "Entró esta mañana como imputado por organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y fraude fiscal. Y salió tres horas después con las mismas acusaciones", ha afirmado.

Además, el PP ha asegurado que, una vez que ha comparecido ante el juez, "ahora" debería hacerlo ante los medios de comunicación. "Podrá viajar, pero no irse muy lejos: el juez volverá a citarle para que responda a todas las preguntas sobre el origen de las joyas por valor de 1,3 millones de euros halladas en su despacho. Unas preguntas que hoy se ha negado a contestar", ha apostillado.

Por todo ello, los 'populares' consideran que "ya está tardando el PSOE en retirarle el carné de militante y abrirle un expediente informativo al referente moral de la izquierda por los delitos muy graves por los que sigue imputado por la Justicia".

El PP concluye su comunicado asegurando que los españoles "reclaman conocer toda la verdad y una única autorización: que se les devuelva la voz para poder votar y desalojar al Gobierno más corrupto de la democracia".