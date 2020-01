El PP reúne mañana a sus consejeros de Hacienda autonómicos para hacer "frente común" a la política fiscal de Sánchez

Actualizado 16/01/2020 18:56:58 CET

Exigirá hablar ya de financiación autonómica, el pago del ajuste del IVA de 2017 y denunciará que el CPFF lleve más de un año sin reunirse

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP reunirá este viernes a sus consejeros de Hacienda para hacer "frente común" a la política fiscal de Pedro Sánchez que, a su juicio, pasa por "armonizar impuestos al alza". Además, exigirá que se empiece a hablar ya de una nueva financiación para las comunidades autónomas y el pago del ajuste del IVA para 2017, al tiempo que denunciará que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) lleve más de un año sin reunirse.

Este encuentro con los cinco consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas que gobierna estará capitaneado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Le acompañarán el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, y la nueva vicesecretaria de Política Sectorial del PP y exsecretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez.

Uno de los temas que estará sobre la mesa será la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se ha convocado desde julio de 2018. "No hay precedente en los últimos 20 de años de que en todo un año, el 2019, no se haya convocado el CPFF", ha afirmado González Terol a Europa Press.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Además, la dirección del PP y sus consejeros autonómicos defenderán la necesidad de abordar ya un nuevo sistema de financiación autonómica, una demanda de la mayoría de sus gobiernos autonómicos que alegan sentirse "infrafinanciados".

El pasado lunes, en su toma de posesión, la ministra de Hacienda y nueva portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que impulsará una reforma del modelo de financiación autonómica para "cerrar las brechas territoriales". El actual sistema es del año 2009 y fue aprobado con los votos del PSOE y ERC cuando gobernaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP también debatirá en su reunión sobre las entregas a cuenta del IVA. El partido que dirige Pablo Casado mantiene la batalla por el cobro del ajuste del IVA de 2017 que Hacienda adeuda a las comunidades autónomas.

Son 2.500 millones de euros que el Ministerio de María Jesús Montero tenía que haber abonado el año pasado pero que finalmente no pagó. La ministra explicó que no podía llevar a cabo esta compensación sin Presupuestos del Estado (se prorrogaron los de 2018) y estando el Gobierno en funciones.

Los 'populares' aseguran que los gobiernos regionales contaban con esos fondos para cerrar el año y al no recibirlos, alguna comunidad podría tener un déficit mayor del permitido. Esa desviación, según el PP, tiene que ser asumida por el Estado porque es suya la responsabilidad. La Comunidad de Madrid decidió el año pasado presentar recurso contencioso-administrativo para reclamar esos fondos, 377 millones en su caso.

González Terol ha asegurado que el Gobierno del PSOE ha retrasado ese pago del ajuste del IVA y no ha rectificado el objetivo de déficit del año, por lo que hay "una desviación provocada por la Administración General del Estado".

COORDINAR POSICIONES

Uno de los temas claves de este encuentro será dejar clara la "oposición frontal" de las comunidades autónomas del PP a la política fiscal del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Las autonomías del PP ejercerán de "contrapeso" al nuevo Ejecutivo en esta legislatura.

"El Gobierno de Sánchez quiere armonizar impuestos al alza y nosotros queremos armonizar tributos a la baja", ha asegurado el responsable de Política Territorial del PP, que ha señalado que la dirección de su partido y las comunidades en las que gobierna harán un "frente común" a la política fiscal del nuevo Ejecutivo.