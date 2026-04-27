El PP salva a Le Senne en el Senado: descarta condenar la destrucción de la foto de Aurora Picornell

Archivo - El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 18 de junio de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha tumbado este lunes en la Comisión Constitucional del Senado una iniciativa de ERC que condenaba la actuación del presidente del Parlamento de Baleares, Gabriel Le Senne (Vox), cuando destruyó hace dos años una fotografía de Aurora Picornell, víctima de la Guerra Civil, al considerar que suponía un acto de "desprecio" hacia la memoria de las víctimas del franquismo y una "ofensa" a la democracia.

La moción --iniciativa no vinculante-- instaba además al Gobierno a reforzar el cumplimiento de la legislación en materia de Memoria Democrática en todas las instituciones del Estado, con especial atención a aquellas comunidades autónomas que impulsen su derogación o modificación.

En la exposición de motivos, recogida por Europa Press, ERC sostenía que la destrucción de la fotografía de Picornell durante un debate parlamentario sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática balear, el 18 de junio del 2024, es un gesto que constituye una "grave vulneración" de los valores democráticos y de los derechos humanos.

Asimismo, advertía de que este tipo de actuaciones suponen un "descrédito, desprecio o humillación" hacia las víctimas del franquismo, en referencia a lo recogido en la normativa estatal sobre memoria democrática.

En este sentido, la moción también reclamaba la creación de una comisión de investigación sobre incidentes similares en instituciones públicas que, según la formación, "fomentan la ideología del odio y la extrema derecha".

Además, proponía establecer mecanismos de control y supervisión para "asegurar" que ninguna administración pública actúe en contra de los principios recogidos en la legislación de Memoria Democrática ni de "los estándares básicos de respeto y dignidad" institucional.

El texto incluía igualmente la puesta en marcha de políticas públicas orientadas a combatir "la intolerancia y promover la inclusión, el respeto y la convivencia democrática en el conjunto de la sociedad".

ENMIENDA DEL PSOE

Además, la iniciativa ha sumado una enmienda del grupo socialista que insta "reconocer" el trabajo desarrollado hasta ahora por el Ejecutivo en materia de memoria democrática y suprimir el punto relativo a la creación de una comisión de investigación sobre hechos similares.

En este sentido, los socialistas han argumentado que la constitución de este tipo de comisiones "no es competencia del Gobierno", especialmente cuando se trata de hechos ocurridos en el ámbito parlamentario autonómico.

Asimismo, han recordado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya expresó en esta misma comisión la "repulsa" del Gobierno por la actuación del presidente del Parlamento balear tras la destrucción de la imagen.

Por otro lado, el grupo parlamentario del Partido Popular ha reconocido la gravedad de lo ocurrido en el Parlamento de Baleares, señalando que "nunca tenía que haber pasado" y que no fue "una escena modélica ni ejemplar".

No obstante, el PP ha criticado que la moción debatida supone trasladar la idea de que existe "un problema sistémico" de falta de respeto hacia las víctimas, algo que rechaza. En esta línea, ha defendido que "en España no existe un problema institucionalizado de odio ni de menosprecio hacia las víctimas" y ha recordado que, en los últimos años, se han aprobado leyes de reconocimiento "con amplio consenso".

Por último, los 'populares' han finalizado recordando que Le Senne deberá responder "no ante el Senado, sino ante la justicia" por sus actos. "El comportamiento del presidente del Parlamento de Baleares, su actitud y su reacción visceral le puede acarrear consecuencias, las que le correspondan, ni más ni menos", han zanjado.