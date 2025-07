El PP subraya que Sánchez "no sería nadie" sin el "imputado y presidiario Cerdán", al que el TS mantiene "entre rejas"

Pide al Gobierno colaborar con la Justicia y no ayudarle a "obstruir la actuación de la Guardia Civil ocultando su agenda en la cárcel"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha subrayado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no sería nadie" sin el "imputado y presidiario" Santos Cerdán, ex secretario de Organización socialista, que hoy "sigue entre rejas" por decisión del Tribunal Supremo "para que no obstruya la acción de la Justicia".

"En el aniversario de la derrota del PSOE en las urnas, se confirma que Santos Cerdán, el elegido por Pedro Sánchez para muñir los acuerdos parlamentarios que le permitieron acceder al Gobierno, debe seguir encarcelado", ha afirmado el PP en un comunicado.

Así han reaccionado los 'populares' después de que el TS haya confirmado la continuidad en prisión provisional de Cerdán por riesgo destrucción de pruebas, ante los "indicios poderosos" de su "papel directivo" en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública que se investiga en el marco del 'caso Koldo'. Además, incide en que el riesgo de que boicotee la investigación es alto porque "solo él conoce los vestigios que su actividad puede haber dejado".

CRITICA QUE SÁNCHEZ "PRORROGUE SU AGONÍA"

El PP ha señalado que el Supremo prorroga la estancia en la cárcel de Cerdán "al igual que Sánchez prorroga su agonía aferrándose al cargo". "El imputado y presidiario Santos Cerdán continúa entre rejas porque el Alto Tribunal no se fía de quien hasta hace mes y medio era el mandamás en Ferraz, como los españoles tampoco pueden fiarse de quien le escogió personalísimamente", ha apostillado.

Según el PP, Cerdán es "el hombre al que el Supremo atribuye un 'papel directivo' en la trama, al que Zapatero presentaba como 'súper Santos Cerdán' y al que Sánchez calificaba como 'un buen socialista, un gran secretario de Organización y un extraordinario negociador'".

"El Supremo basa su decisión en que podría haber riesgo de destrucción de pruebas. Hoy, el riesgo para España es el desgobierno al que la somete un presidente que no hubiera llegado a nada sin la complicidad de su clan de las primarias", ha recalcado.

En el mismo comunicado, el PP ha afirmado que el presidente del Gobierno "no sería nadie" sin el exministro José Luis Ábalos y sin Cerdán, "al que el Tribunal Supremo pide mantener entre rejas para que no obstruya la acción de la Justicia".

"El ex número dos de Sánchez lleva tres semanas durmiendo en prisión y continuará haciéndolo, pero antes trasnochó durante más de una década para ayudar al presidente del Gobierno a asaltar las primarias del PSOE. Viajó en coche con él, eligió al centinela de sus avales y se ocupó de las cloacas del PSOE cuando la trama que le ha llevado a prisión fue descubierta", ha agregado el PP.

Por todo ello, el PP ha exigido al Gobierno de España que "colabore con la Justicia y no ayude a Santos Cerdán a obstruir la actuación de la Guardia Civil ocultando su agenda en la cárcel" como, a su juicio, "estaría haciendo el Ministerio del Interior de la mano del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, con quien Cerdán mantenía una estrecha relación desvelada por las propias grabaciones de la trama".