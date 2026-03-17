El PP suma a Vox para ampliar la prisión permanente, pero el Gobierno y sus socios ven "trumpista" la reforma

La diputada del PP Macarena Montesinos interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP y UPN han defendido este martes en el Congreso la proposición de ley para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable para casos de ocultación de cadáveres o reincidencia criminal, que ha sumado el apoyo de Vox; mientras que el resto de grupos políticos han rechazado la iniciativa al considerar que "no mejora la seguridad", que responde a "una deriva punitiva y trumpista" o que "utiliza el dolor de las víctimas".

La diputada del PP Macarena Montesinos, ha comenzado su intervención saludando hacia la tribuna a Marisol Burón, madre de la joven Marta Calvo asesinada en 2019, que impulsó hace años esta iniciativa. También ha aludido a Antonio del Castillo, el padre de la joven asesinada Marta del Castillo. "Sois unos referentes de coraje y de esperanza por ser capaces de edificar sobre vuestro sufrimiento insoportable el impulso para que ninguna familia más pase por el dolor que vosotros estáis soportando", ha señalado.

Luego, Montesinos ha defendido la reforma del artículo 140 del Código Penal para ampliar la prisión permanente revisable a dos supuestos que, a su juicio, son trata de "hechos de extrema gravedad" para los que "los ciudadanos exigen el mayor reproche penal".

La parlamentaria 'popular' sostiene que la medida busca no dejar "sin respuesta contundente" a quienes, además de matar, provocan "un daño mayor a las familias" ocultando los cuerpos. También ha defendido que la prisión permanente revisable fue avalada por el Tribunal Constitucional y ha dicho que el PP seguirá impulsándola "porque es lo correcto" y "se lo deben a las víctimas y a sus familiares".

El diputado de UPN, Alberto Catalán, que ha firmado la iniciativa junto al PP, ha afirmado que la propuesta les parece "lo más lógica" desde el punto de vista "jurídico y humano". A su juicio, la sociedad pide "firmeza" y "en ningún caso" venganza. También ha dicho que la prisión permanente revisable ha sido asumida "con total y absoluta normalidad" por la sociedad española.

También ha apoyado la iniciativa el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, quien ha señalado que cuando el asesino oculta el cuerpo o se niega a revelar su paradero el daño se prolonga para la familia. También ha respaldado incluir la reincidencia en asesinato por la "gravedad excepcional" de esos delitos.

Aizcorbe ha recordado que la prisión permanente revisable fue incorporada al ordenamiento en 2015 y ha defendido que "el castigo no es venganza" y que el Estado debe proteger a los ciudadanos frente a crímenes atroces.

PSOE ACUSA AL PP DE "GENERAR FALSAS EXPECTATIVAS" A LAS VÍCTIMAS

En contra de la reforma se ha posicionado el diputado del PSOE David Serrada, acusando al PP de usar el Código Penal como "instrumento de confrontación política". A su juicio, no existe "un problema jurídico real" que justifique ampliar "la pena más extrema" del sistema, máxime cuando el Código Penal ya permite castigar "con contundencia" el asesinato y su reforma no debe hacerse "a brochazos" ni "a base de impulsos ni de titulares".

El parlamentario socialista ha acusado a los 'populares' de generar "falsas expectativas" a las víctimas con una propuesta que, en su opinión, no mejora la seguridad ni responde a una necesidad real del sistema penal.

Por su parte, el portavoz de Justicia e Interior de Sumar, Enrique Santiago, ha trasladado su solidaridad a las familias afectadas por crímenes atroces, pero ha calificado la propuesta del PP de "otra medida trumpista", que pretende traer a España un modelo penal "vengativo" que niega "la segunda oportunidad".

El portavoz de IU ha advertido de que la ampliación de la prisión permanente revisable supondría implantar "un modelo de sociedad autoritario y punitivista" que son previos a las implantaciones de dictaduras. Por ello, ha anunciado que votará "no en nombre de la democracia".

De su lado, la diputada de Podemos Martina Velarde ha indicado que la propuesta del PP "no mejora la seguridad" y sí "profundiza en una deriva punitiva", además de criticar la "utilización de las víctimas, de las familias y de su dolor".

El portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, ha admitido que los nuevos supuestos son "graves" y que podrían estudiarse "en lugar distinto" a la prisión permanente revisable, que ha criticado como una manifestación del "derecho penal del riesgo" y "del miedo". También ha afirmado que no hace "de la sociedad una sociedad mejor" ni añade eficacia en la prevención de delitos graves.

POPULISMO PUNITIVO, PORNOGRAFÍA EMOCIONAL

En la misma línea, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu considera que esta medida "no va a ser efectiva" ni hace a la sociedad "más segura". Ha enmarcado la iniciativa en el "populismo punitivo" y ha sostenido que las penas más largas no dan mayor seguridad. Según ha indicado, los países más seguros son los que cuentan con mejores instituciones, una prevención más eficaz y sistemas penales orientados a la reinserción.

A continuación, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha criticado el uso del dolor de las víctimas, lo que define como "pornografía emocional", y ha defendido la prevención, la rehabilitación, la reinserción y la educación frente a una política penal basada, a su juicio, en "venganza" y "castigo".

Por su lado, el portavoz de Justicia de Junts, Josep Pagés, ha afirmado que la prisión permanente revisable es "una barbaridad contraria a todos los principios del derecho penal". Además, ha acusado al PP de aprovecharse "del dolor de las víctimas y de la legítima indignación popular" para incorporar dos casos que, a su juicio, "no aportan nada". También ha reprochado al PSOE no haber revertido reformas penales anteriores.

En declaraciones a los periodistas a las afueras del Congreso, Marisol Burón, madre de la joven Marta Calvo, ha admitido que no se esperaba el rechazo de grupos parlamentarios que, como el PSOE apoyaron tramitar la iniciativa la pasada legislatura.

Visiblemente afectada, Burón ha lamentado que se considere que esta iniciativa busca "legislar en caliente" cuando han pasado seis años y medio desde el crimen de su hija. Con todo, ha prometido volver a intentarlo el año que viene porque no parará hasta que salga adelante.

Para el presidente de la Asociación Marta Calvo, Marino Navarro, el debate de la propuesta en el Pleno ha sido "un insulto" a todas las víctimas, además de "una revictimización total" del "indescriptible" sufrimiento que está viviendo la madre de Marta Calvo y otros padres con el mismo caso. A su juicio, a algunos grupos se les debería caer "la cara de vergüenza" por rechazar una propuesta que, según ha subrayado, no persigue "ningún tipo de venganza", sino "una justicia real".