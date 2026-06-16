El PP tacha de "arbitrario" el veto a las enmiendas que pedían elecciones y no descarta ir al TC

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un pleno en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha tachado este martes de "arbitraria" la decisión adoptada por PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso para impedir que el Pleno votase este jueves las enmiendas registradas por su grupo y Junts en las que reclamaban al presidente Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones. Muñoz ha anunciado que presentarán un recurso contra la decisión de la Mesa y que, si es rechazado, se reservan el derecho de llevar el asunto al Tribunal Constitucional.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha cargado contra la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, quien, a su juicio, "trabaja única y exclusivamente" para Sánchez y ha subrayado que esta decisión demuestra que los socialistas son "mentirosos, corruptos y, además, cobardes".

"Si como ellos mismos han dicho durante toda la mañana no es vinculante y no serviría para nada, ¿qué miedo tienen de que se vote?", se ha preguntado la portavoz 'popular', para quien los grupos que integran el Gobierno han hecho gala de "un cinismo, una hipocresía y una cobardía absoluta".

TODO PARA QUE SÁNCHEZ SIGA PARASITANDO

Para la dirigente 'popular', "esta decisión acredita que la legislatura está muerta y que ha llegado a su fin", y ahora sólo cabe esperar que Sánchez "siga parasitando las instituciones hasta que no le quede más remedio que convocar elecciones".

"Pero más allá de que ellos consiguen ganar tiempo, lo que demuestran es que son plenamente conscientes de que no tienen una mayoría, de que esta legislatura ha llegado a su fin. Lo único que hacen es respirar un poquito más de aire, pero el fin está ya muy cerca", ha apostillado.

Además, Muñoz ha contrastado esta decisión de la Mesa del Congreso con la que se adoptó cuando Junts registró una proposición no de ley en la que exigía a Sánchez que se sometiera a una moción de confianza --que también es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno-- a finales de 2024.

En aquella ocasión, la Mesa también frenó la tramitación del texto, pero, semanas después, Junts aceptó rebajar el contenido de su redacción tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para apoyar la convalidación de un decreto ley. Los servicios jurídicos del Congreso no pusieron pegas a la iniciativa en ningún momento, pero los socialistas demoraron por dos meses la decisión de la Mesa, que al final dio el visto bueno a la iniciativa, una vez diluida.

Si la redacción inicial de aquel texto instaba directamente a Sánchez a "plantear una cuestión de confianza", la final sólo le instaba a "considerar la oportunidad" de plantearla y también añadió expresamente que la misma carecía "de efectos jurídicos" para Sánchez, que no estaba obligado a cumplirla, pues esa una "prerrogativa que la confiere la Constitución".

YA SE ASUMÍA QUE NO TENÍA EFECTOS JURÍDICOS

También Junts ha aludido a este precedente de hace año y medio, subrayando que entonces, con sus matizaciones, se acabó permitiendo tramitar la iniciativa. Por eso tachan de "inaudito" el veto de este martes, que a su juicio pone de manifiesto a "debilidad extrema" en la que se encuentra el Gobierno, que es incapaz de afrontar una sencilla votación en el Pleno.

De hecho, en su enmienda vetada ya asumían que la exigencia de elecciones generales no supone una obligación para el presidente del Gobierno, que es quien tiene la competencia exclusiva de disolver las Cortes.

"Instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa", es el enunciado de la enmienda de Junts, recogida por Europa Press.