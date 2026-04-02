El PP tacha a Sánchez de "perdedor nato" tras encadenar "los peores resultados históricos" en las urnas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es "un perdedor nato" que está llevando al PSOE a encadenar "los peores resultados históricos" cada vez que se celebran elecciones, según han indicado fuentes 'populares'.

El PP ha destacado que, desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia hace cuatro años, se han celebrado 23 procesos electorales,incluyendo comicios autonómicos, municipales, generales y europeos, de los cuales el Partido Popular ha resultado vencedor en 17, frente a las cuatro victorias atribuidas al PSOE.

A su juicio, estos resultados han permitido al PP alcanzar "más poder institucional que nunca en la historia autonómica" y situarse al frente de "la oposición más fuerte que ha tenido España".

Asimismo, los 'populares' sostienen que, pese a ejercer la oposición a "un Gobierno corrupto que utiliza todos los resortes del Estado e instituciones para atacarlos", el liderazgo de Feijóo ha colocado al partido "a las puertas de La Moncloa" como "única alternativa de Gobierno seria, solvente y preparada".

Por otro lado, los 'populares' han recalcado que, en contraste con su situación, otros partidos sufren un "progresivo debilitamiento" político o "se acercan a la desaparición", en referencia a las formaciones de "extrema izquierda".