El PP también quiere votar esta semana en el Congreso la exigencia de elecciones ya

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz y el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP también quiere votar este jueves en el Pleno del Congreso la exigencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que disuelva las Cortes y convoque ya elecciones generales.

Así lo plantea en una enmienda a su propia moción en la que ya se denunciaba el bloqueo de la legislatura y se exigía al Gobierno la asunción de responsabilidades por los casos de corrupción que salpican al PSOE y al entorno del presidente.

A esa moción, que se deriva de la interpelación que el PP dirigió al vicepresidente Carlos Cuerpo hace una semana, Junts ha planteado una enmienda de adición para exigir la convocatoria de elecciones generales.

Para votar la enmienda de Junts, el PP tendría que aceptar su inclusión en el texto que registró el Grupo Popular. Pero paralelamente el PP ha presentado su propia autoenmienda exigiendo también el fin de la legislatura.

"Insta al Gobierno de España a reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin, debido la situación de bloqueo político que atraviesa y a que actúe con la máxima responsabilidad institucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos a través de la convocatoria de elecciones generales conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas, para restablecer la normalidad democrática, recuperar la confianza en nuestra democracia y asegurar que el interés general prevalezca sobre cualquier interés político", es el texto registrado este martes, al que ha tenido acceso Europa Press.