El PP tumba en el Senado la propuesta del PSOE para que los alumnos de secundaria visiten sitios de memoria

Archivo - Abadía benedictina del complejo monumental del Valle de los Caídos, a 17 de noviembre de 2021, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para rechazar una iniciativa del PSOE que buscaba desarrollar programas educativos que incluyan la visita a lugares de memoria histórica "como instrumento de defensa de la democracia".

La iniciativa de los socialistas ha contado con el apoyo de UPN, PNV y ERC, pero la mayoría del PP ha impedido que salga adelante.

Los socialistas planteaban la posibilidad de que los alumnos de educación secundaria puedan visitar algunos lugares de memoria histórica para "comprender las consecuencias últimas de los proyectos políticos autoritarios como garantía de no repetición".

En concreto, el PSOE ponía en valor la experiencia educativa con memoria para la paz y la convivencia, puesta en marcha por el Gobierno de Navarra, como un "instrumento esencial de defensa de la democracia", ya que permiten que los estudiantes de secundaria conozcan de primera mano las consecuencias de "proyectos políticos autoritarios".

Por ello, los socialistas consideraban de gran interés el desarrollo de estos programas educativos, "siempre con respeto a la distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas".

Del mismo modo, el PSOE también apremiaba al Gobierno a suscribir protocolos como el firmado sobre el fuerte San Cristóbal de Pamplona "al objeto de facilitar la visita de estudiantes a lugares de memoria de titularidad de la administración general del Estado".