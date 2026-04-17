El PP urge a Armengol a renunciar a la Presidencia del Congreso por "mentir" en el 'caso mascarillas'

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido este viernes a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que renuncie a su cargo por haber "mentido" a las Cortes Generales y al Tribunal Supremo sobre su papel en el 'caso mascarillas' durante su etapa como presidenta de Baleares.

En un vídeo colgado en su perfil de 'X', recogido por Europa Press, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, se hace eco del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación de mascarillas por parte del Gobierno balear que presidía.

La UCO ve acreditado que Armengol acudió en varias ocasiones al exasesor ministerial Koldo García para contactar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, con el objetivo de solucionar cuestiones relativas a la realización de test PCR para permitir el tránsito de viajeros o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia.

"SÍ CONOCÍA A KOLDO Y SÍ TUVO CONVERSACIONES CON ÉL"

Muñoz interpreta que ese informe "constata" que Armengol ha "mentido" tanto al Congreso y el Senado como el Alto Tribunal porque "sí conocía a Koldo (García) y sí tuvo conversaciones con él (65 mensajes) y varias llamadas".

Y no sólo eso, añade que el citado informe confirma que la presidenta de la Cámara Baja fue "la puerta de entrada imprescindible para que la trama de corrupción entrara en Baleares y se lo pudiera llevar crudo" durante la pandemia de la Covid.

Muñoz sostiene que Armengol "hace mucho tiempo" que debería haber dejado de ser presidenta del Congreso, como así se lo ha reclamando el PP en diversas ocasiones, pero remarca que el contenido del nuevo informe de la UCO evidencia que "no puede permanecer ni un minuto más en su escaño, ni puede seguir siendo la tercera autoridad del Estado". "Váyase", concluye la portavoz el comentario publicado en la citada red social, que acompañaba con el hastag "#ArmengolDimisión".

ARMENGOL DICE QUE LA UCO LE DA LA RAZÓN

La propia presidenta del Congreso reaccionó este jueves al informe de la UCO recalcado que su contenido le da la razón al afirmar que "jamás dio instrucciones" para contratar con ninguna empresa y que no tuvo relación con la trama que supuestamente formaban el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Según informaron fuentes de su entorno, el informe demuestra que "Armengol siempre dijo la verdad", puesto que no sólo no conocía a Koldo García cuando se presentó como asesor del ministro ni a Aldama, sino que no dio instrucciones para contratar a ninguna empresa porque "siempre, sin excepción, las decisiones las tomaron los técnicos, no los políticos".