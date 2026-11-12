El PP urge al PSOE a dar explicaciones sobre su financiación, tras la intervención de la UCO en el Tribunal de Cuentas

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido este jueves al PSOE que dé explicaciones sobre su financiación después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan acudido al Tribunal de Cuentas a reclamar información sobre presuntas irregularidades en las donaciones del partido de Pedro Sánchez.

La intervención de la UCO, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el 'caso Koldo', se ha conocido a escasas horas del inicio de la campaña electoral de los comicios del día 29 y mientras tenía lugar la reunión de la Diputación Permanente del Congreso.

Muñoz se ha hecho eco de la noticia en declaraciones a los medios tras esa sesión parlamentaria. "La UCO está en el Tribunal de Cuentas porque no cuadran las donaciones del PSOE. Por tanto, la corrupción sistémica a la que ha sometido el PSOE a España sigue dando sus frutos", ha concluido la portavoz.

"¿QUE MÁS LES QUEDA POR TRINCAR?"

Preguntada si contempla que el juez que investiga los movimientos de dinero en este partido opte por imputar al partido de Pedro Sánchez por posible financiación ilegal a las puertas de las elecciones generales, Muñoz ha apuntado que ella no suele opinar sobre el papel de los jueces y que "son ellos los que tienen que tomar los tiempos y las decisiones".

"Yo lo que sé es que la UCO está ahora investigando esas cuentas que no parecen cuadrar y que el PSOE sigue sin dar explicaciones", ha subrayado, refiriéndose también a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Europea sobre la posible "malversación" de fondos comunitarios destinados a la compra de pulseras telemáticas para controlar a maltratadores.

En este contexto la dirigente 'popular' se ha preguntado "qué más les queda por trincar" a los socialistas. "Han trincado de las mascarillas, han trincado presuntamente en Adif y en Renfe con el dinero que tenía que ir destinado a mantenimiento de los trenes y la peor de las consecuencias ya la hemos visto: tres accidentes mortales en nueve meses".

VOTAR EN DEFENSA PROPIA

Preguntada si ve alguna casualidad en el hecho de que la Fiscalía Europea haya abierto justo ahora dos investigaciones por posible fraude --en los fondos destinados a la mejora de la vías ferroviarias y a las pulseras telemáticas--, Muñoz ha replicado que si es que hay quien sostiene que "La Fiscalía Europea también es facha y fascista".

"Es más fácil dudar de absolutamente todo en lugar de pensar que tenemos un Gobierno que ha traído la corrupción sistémica a nuestro país", se ha lamentado antes de preguntar a los partidos que han apoyado sostenido al Gobierno en esta legislatura "qué más tiene que pasar para que dejen de sostener a un Gobierno corrupto". "Todo vale con tal de que no haya una alternancia política en este país", ha denunciado Muñoz, quien ha acabado llamando a la ciudadanía a "votar en defensa propia" el día 29.