El PP ve una "cortina de humo" el nuevo plan anticorrupción del Gobierno: "El único plan es que se vaya Sánchez"

La portavoz de Vox en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que el plan anticorrupción que ha aprobado el Ejecutivo de Pedro Sánchez es una "cortina de humo más" y ha señalado que "el único plan" que puede presentar es "que se vaya" el presidente del Gobierno y haya elecciones en España.

"El único plan anticorrupción que puede presentar Pedro Sánchez es la disolución de las cortes y la convocatoria electoral", ha declarado Muñoz en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja.

En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy en primera vuelta un amplio paquete de medidas anticorrupción, que incluye el refuerzo de las condenas a empresas involucradas en casos de corrupción y más controles de los fondos que reciben los partidos políticos.

Estas medidas fueron anunciadas hace unos meses por el presidente del Gobierno, después de la crisis generada por la presunta implicación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en una trama corrupta.

NO CREE QUE SÁNCHEZ PUEDA PRESENTAR UN PLAN "SERIO O RIGUROSO"

Muñoz ha afirmado que "ninguna persona puede comprender que un Gobierno que está asolado por la corrupción, con un presidente cuya familia y cuyo partido están investigados por corrupción pueda presentar ningún plan de corrupción que sea serio o riguroso".

La dirigente del PP ha recordado que es el plan que el propio Sánchez anunció "hace nueve meses" cuando se conoció "uno de sus últimos escándalos". "Nueve meses después y multitud de escándalos después, el Gobierno decide presentar este plan", ha enfatizado.

Muñoz ha insistido en que es "sorprendente" porque en España tienen un Gobierno "asediado por la corrupción". "Y por lo tanto para el PP es una cortina de humo más, de nuevo del presidente del Gobierno porque el único plan de corrupción que tiene que presentar es que se vaya", ha finalizado.