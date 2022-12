El PP ve un "engaño" intentar evitar la excarcelación de violadores vía enmienda y exige cambiar la ley del 'sí es sí'

Ciudadanos considera que es un añadido "inútil" que no sirve de nada porque los tribunales ya han decidido cómo aplicar la ley

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha calificado de "engaño" la pretensión del PSOE y de Unidas Podemos de evitar rebajas de condenas por la ley del 'sólo sí es sí' introduciendo una enmienda en la exposición de motivos de la ley que elimina el delito de sedición y reforma la malversación. A su juicio, la única manera de evitar las excarcelaciones y rebajas de penas es cambiar la ley del Ministerio de Igualdad.

La enmienda subraya que, aunque una reforma penal no incluya una disposición transitoria, como fue el caso de la Ley de Libertad Sexual, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Código Penal y la jurisprudencia en casos anteriores. "Es un toque de atención a los tribunales para que no vayan por ahí, porque esta ley también permite compatibilizar penas y que no haya rebajas de condenas si entran dentro de la horquilla", ha afirmado el socialista Patxi López en rueda de prensa.

LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS NO TIENE EFECTOS

Pero la portavoz el PP, Cuca Gamarra, como minutos antes había hecho el nacionalista vasco Aitor Esteban, ha recordado que una exposición de motivos no tiene "ninguna capacidad normativa"

"Aquí lo que hay es un engaño a los españoles, disimular como si se estuviera haciendo algo", ha comentado, lamentando también que el portavoz del PSOE se permita dar "un toque de atención" a los jueces de España.

Según Gamarra, "el único camino" para rectificar lo ocurrido con la entrada en vigor de la ley de 'sólo sí es sí' es reformar la ley que se aprobó y no introducir un párrafo en una exposición de motivos.

Por eso el primer partido de la oposición registrará en los próximos días su propia proposición de ley para intentar corregir la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad. Según han informado fuentes 'populares', esa iniciativa se limitará a frenar el efecto de la nueva legislación para evitar que se traduzca en reducciones de penas, pero no tocará más aspectos de la ley ya en vigor.

TOTALMENTE INSUFICIENTE

También el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha criticado la vía de la enmienda a la exposición de motivos, algo que a su juicio resulta "inútil" y "no sirve para nada" porque los tribunales ya han decidido cómo interpretar la aplicación de la Ley de Libertad Sexual en los casos anteriores a su entrada en vigor.

A su juicio, se trata de una medida "insuficiente de todo tipo" y lo que debería hacerse es reformar la ley original para evitar esas interpretaciones que rebajan condenas.