El PP ve "un fraude" la aplicación del acuerdo de Gibraltar y acusa al Gobierno de dilapidar su "posición de ventaja"

Operarios trabajando en la retirada de la Verja de Gibraltar. A 15 de julio de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha calificado este miércoles de "fraude" la entrada en vigor provisional del acuerdo sobre Gibraltar sellado entre la UE y Reino Unido, denunciando una vez más que no haya sido ratificado por las Cortes y criticando al Gobierno por no haber aprovechado la "posición de ventaja negociadora" que planteaba el Brexit con respecto al Peñón.

"La aplicación provisional desde hoy, 15 de julio, es un fraude", han sostenido fuentes populares, en la que es la primera reacción de los de Alberto Núñez Feijóo a la supresión de la Verja en virtud del acuerdo, subrayando que supone la entrada en vigor de "un sistema sin ningún tipo de aprobación parlamentaria, tampoco la del Parlamento Europeo", ya que aún está pendiente la ratificación definitiva.

Como ya ocurrió el pasado febrero cuando se hizo público el texto del acuerdo que se había cerrado en diciembre tras cinco meses de negociaciones, desde el PP defienden que el acuerdo "debe ser debatido y votado en las Cortes" por razones constitucionales, para lo que remiten al artículo 94.1 de la Constitución, y "por sentido democrático".

"Lo que afecta a los españoles lo deben decidir los españoles", han sostenido desde 'Génova', denunciando la "doble trampa" empleada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impedir que el texto fuera debatido y refrendado por Congreso y Senado.

Según el PP, Sánchez "se autoexcluye del Acuerdo que es entre la UE y Reino Unido" y acepta que es un acuerdo solo europeo en lugar un acuerdo mixto, con competencias tanto europeas como nacionales, "que es lo que realmente es" y por tanto debería ser avalado por las Cortes.

Por otra parte, los 'populares' echan en cara al Gobierno que haya dilapidado "la posición de ventaja negociadora que tenía España con el Brexit sobre la soberanía de Gibraltar" y cuestionan que "Reino Unido y Gibraltar obtengan con el acuerdo un régimen más favorable que cuando Reino Unido era un Estado miembro de la UE".

CUESTIONAN LA PROSPERIDAD COMPARTIDA

Asimismo, en cuanto a la "prosperidad compartida" entre el Campo de Gibraltar y el Peñón que facilitará el acuerdo, advierten de que "en ningún momento se detallan inversiones, programas o qué transferencias se van a realizar".

Según las fuentes del PP, "no cabe prosperidad compartida sin una equiparación fiscal" pero en el acuerdo no hay nada que "sirva para luchar contra el paraíso fiscal de Gibraltar". El Gobierno retiró a finales de junio a la colonia británica de su lista de paraísos fiscales.

Por otra parte, desde el PP critican que el Gobierno haya asumido la base militar británica que se encuentra en "un espacio ilegalmente ocupado donde llegan y se reparan submarinos nucleares", ya que se encuentra en el istmo y esa zona no figura entre los territorios cedidos en virtud del Tratado de Utrecht de 1713, además del hecho de que "los militares británicos y de otros países no pasarán controles migratorios UE".

Por último, consideran que mientras los intereses británicos y gibraltareños "están muy detallados", no hay ninguna "concreción" respecto a los españoles, además de haber "muchas cuestiones sin aclarar".

"¿Van a poder faenar los pescadores españoles con normalidad? ¿Qué pasa con los claros riesgos medioambientales? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con los servicios financieros?", han planteado los de Feijóo.