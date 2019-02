El PP ve al Gobierno "cómplice" moralmente de Maduro y Borrell le recuerda que en mayo quería una "solución negociada"

Publicado 19/02/2019 18:17:57 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP Dionisio García Carnero ha advertido este martes al Gobierno de que está siendo "cómplice", al menos moralmente de la situación en la que Nicolás Maduro tiene sumida al pueblo de Venezuela, aunque el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, le ha recordado que el pasado mes de mayo el Gobierno del PP apostaba por una "solución negociada" en este país.

"¿Desde cuándo el Gobierno de España es cómplice por llamar a la negociación?", ha preguntado Borrell, que ha dicho al senador si acaso en mayo de 2018 llamar a la negociación era "una muestra de sentido común" y ahora que el Gobierno ni siquiera pide eso está "colaborando con el tirano".

García Carnero ha afeado al Ejecutivo que no haya puesto en práctica la moción que aprobó el Senado hace dos semanas y que instaba a reconocer "como la única representación del Gobierno de Venezuela en España" a los enviados que designe el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

El texto también rechaza "las propuestas de 'falsos diálogos' o 'mediaciones' internacionales que contribuyan a dar legitimidad al régimen de Maduro y a prolongar la insostenible situación en que viven los venezolanos" y, para el senador del PP, eso es precisamente el grupo de contacto alentado por la UE.

García Carnero ha pedido al ministro que piense en los niños y los enfermos que pueden haber muerto en estas dos semanas por falta de leche en las farmacias o de medicinas en los hospitales.

Borrell, sin embargo, ha respondido que el grupo de contacto no está alentando ninguna mediación, como sí quieren hacer México y Uruguay. "Critíquennos por lo que hacemos, pero no por los que ustedes nos atribuyen pero no estamos haciendo", ha dicho.