El PP ve a Montero y su entorno "podridos de corrupción" y cree que tendrá respuesta en Andalucía: "Son basura política"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en la sede nacional del Partido Popular, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España).Castilla y León h - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha asegurado este miércoles que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su entorno están "podridos de corrupción" y ha pronosticado que en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo los ciudadanos le enseñarán la "puerta de salida".

"Son basura política", ha afirmado el PP en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press, en la que se hace eco de la información de 'El Debate' acerca de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han localizado dinero en efectivo oculto en el interior de la vivienda del excargo de Hacienda José Antonio Marco Sanjuán, cuyo registro fue autorizado mediante orden judicial tras la querella contra él de la Fiscalía Anticorrupción.

El pasado lunes, el Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid citó a declarar en mayo a Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), órgano integrado en el Ministerio de Hacienda, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por presunto delito de cohecho.

"MENUDO INICIO DE CAMPAÑA"

A raíz de esas informaciones, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha indicado: "La "todopoderosa" Montero haciendo de las suyas. Ella y su entorno están podridos de corrupción y Andalucía le va decir por dónde está la puerta de salida. Son basura política".

También se ha pronunciado el secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha asegurado que el" ex número 3 de María Jesús Montero también tenía fajos de chistorras en su casa, como Ábalos", exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. "Qué coincidencia", ha exclamado.

A su entender, para lo que "sí tiene poder la candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía es para estar en el centro de todas las tramas de corrupción". "Menudo inicio de campaña", ha exclamado Tellado en la misma red social.

De esta forma se ha referido a las propias declaraciones de Montero subrayando que el hecho de que "probablemente la mujer con más poder en democracia" deje su cargo en el Gobierno para ir como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía es para "ponerlo en valor".

Este miércoles, en la despedida de Montero como vicepresidenta en la última sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, el PP cargó duramente contra la vicepresidenta, asegurando que había sido la "peor ministra de Hacienda que ha tenido este país", en palabras de la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz.

Montero dijo al término de esa sesión de control en la Cámara Baja --seguirá siendo diputada hasta que se constituya el parlamento andaluz-- que estaba "muy satisfecha" por su paso por el Ministerio de Hacienda y por haber formado parte de un Gobierno "cuya única preocupación ha sido el bienestar general de todos los ciudadanos".