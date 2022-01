El PP ve "normal" la foto de Báñez con Cs por su labor en la CEOE pero dice que la reforma laboral "empeora" la de Rajoy

Sobre si Cs puede aparecer como partido útil por su respaldo, Gamarra asegura que "la utilidad no está en apoyar algo que va hacia atrás"

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha calificado de "normal" la foto de la exministra Fátima Báñez con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por su trabajo en la CEOE, y se ha reafirmado en el rechazo del PP a la reforma laboral alegando que no es la que "necesita" España y que "empeora" la aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha afirmado que el PP lo tiene "claro" porque ésta "no es la reforma que España necesita" ni la que puede llevar a España a una recuperación económica al ritmo que España "merece". "No es la reforma laboral para un mercado más flexible, más moderno, mas competitivo que sitúe a España donde tiene que estar", ha enfatizado.

Al ser preguntada por el agradecimiento de Báñez a Arrimadas --que este lunes se reunió con la CEOE-- tras su apoyo a la reforma laboral y cómo valora la posición de la exministra de Empleo, Gamarra ha asegurado que será la propia Báñez la que tendrá que "hacer la valoración sobre esa reunión".

Eso sí, ha subrayado que Báñez también ha formado parte de "las distintas reuniones que ha mantenido Casado con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)". "Es algo absolutamente normal con la nueva labor que desarrolla", ha manifestado, en alusión a su cargo de presidenta de la Fundación CEOE.

Gamarra ha subrayado que el PP no va a apoyar aquellas reformas que considere que "no son lo que España necesita" y ha subrayado que en el caso del texto del Gobierno "deroga parte de la reforma que impulsó el PP", que fue una "grandísima reforma que generó más de tres millones de puestos de trabajo" y "articuló los ERTE".

"Evidentemente nosotros no damos ni un paso atrás en lo que son las buenas políticas. El PP aspira siempre a situar a la sociedad española y a la economía española en pasos hacia adelante", ha afirmado la portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja.

En cuanto a si preocupa al PP que la convalidación de la reforma laboral en el Congreso con los votos de Cs ayude al partido de Arrimadas a ganar terreno al aparecer como partido útil, en plena precampaña de las elecciones en Castilla y León, Gamarra ha recalcado que para el PP "la utilidad no está en apoyar en algo que va hacia atrás y que empeora la legislación laboral" que hay en España sino en "ir hacia adelante y decirles a los españoles que hay alternativa a las malas políticas económicas".

Según ha añadido, el PP aspira a un país que sea "competitivo" y "lidere los crecimientos en Europa", por lo que "todo lo que sean pasos atrás, no solo no es útil sino que al final dificulta y penaliza la recuperación".

En este punto, ha aludido al hecho de que el FMI empeore la previsión de PIB de España en 2022 seis décimas, un hecho que, a su juicio, es la demostración de que las políticas económicas y la reforma laboral "no van en la dirección correcta" y "por qué España se está quedando atrás".

¿UN PUNTO DE INFLEXIÓN DE LA LEGISLATURA?

Al ser preguntada si la aprobación de la reforma laboral con un bloque distinto al de la investidura puede suponer un punto de inflexión en la legislatura, Gamarra ha indicado que si ese punto de inflexión "no se está produciendo ni tan siquiera ante la crisis de Ucrania" y no hay una "mínima interlocución" entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, no cree que vaya a producirse "ningún tipo de cambio por cómo se convalide ese real decreto" de la reforma laboral.

"Estamos ante un presidente del Gobierno que ha hecho de la mentira, la soberbia y la ineficacia, su manera de gobernar y esa soberbia es la que está marcando que no descuelgue el teléfono ni tan siquiera para hablar de estos asuntos que forman parte de la normalidad democrática y que cualquier español de a pie valora muy positivamente", ha dicho, en referencia a la crisis de Ucrania.