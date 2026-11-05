El PP ve la operación de la UCO en 'caso Koldo' como "la traca final del sanchismo": "En efecto, no todos somos iguales"

El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que la nueva operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del 'caso Koldo' es la "traca final del sanchismo decadente". A su entender, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "sinónimo de corrupción, de negligencia y de desastre para España".

"Efectivamente, no todos somos iguales", ha exclamado Tellado, parafraseando el eslogan que empezó a difundir el Gobierno y el PSOE el pasado martes tras la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente de Urda (Toledo).

En concreto, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han lanzado una operación en el marco de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional que ha incluido un registro en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y requerimiento de información en Adif.

DETENCIÓN DEL QUE FUE CHÓFER DE SÁNCHEZ

"Nueva redada, nueva detención y nuevo escándalo en el PSOE de Pedro Sánchez. En la misma semana que ha tenido que dimitir su último ministro de Transportes por su negligente gestión, la Guardia Civil registra la casa de su primer ministro de Transportes por su corrupción y las instalaciones de Adif", ha declarado Tellado, en un vídeo grabado que ha difundido el PP.

El dirigente del PP ha apuntado a la detención en esa operación del que fuera "chófer de Sánchez", Cristian Corvillo, "otro destacado miembro del clan de las primarias". "La banda del Peugeot tenía un chófer, y también se confirma que está en la trama, el chofer, los dos números 2 de Pedro Sánchez, y el guardián de sus avales, Koldo García", ha manifestado.

Según ha recalcado, "todos los acompañantes de Sánchez en ese coche, de las primarias, están o condenados o imputados", de forma que "solo queda él". "Estamos ante la traca final del sanchismo decadente, y han estallado a Sánchez dos claros ejemplos de lo que ha supuesto esta etapa negra: La ineficacia más absoluta y la corrupción masiva", ha aseverado, en alusión al accidente de Urda y a este caso de presunta corrupción.

"¿SÁNCHEZ VA A SEGUIR MANTENIENDO QUE NO SABÍA NADA?"

Tellado ha señalado que ese es "el hilo que une al Ministerio de José Luis Ábalos con el de Óscar Puente". "Y el responsable de todo ello es el que nombró a ambos, es Pedro Sánchez", ha recalcado, para añadir que el presidente del Gobierno es "sinónimo de corrupción, de negligencia y de desastre para España" porque "apenas queda ya nadie de su entorno libre de causa judicial". "¿Sánchez va a seguir manteniendo que no sabía nada? ¿Nada de lo que hacía toda su cuadrilla, esa que formaban Ábalos, Koldo, Santos, Cerdán y Cristian Corvillo? Todos los que le acompañaron en su ascenso al poder están ya en la cárcel o investigados. Llegaron en el coche que conducía Cristian Corvillo y han acabado en un furgón de la Guardia Civil", ha enfatizado.

Tellado considera que "es cuestión de tiempo que Sánchez tenga que responder también ante los tribunales por todo este saqueo". "También ha sido detenida Andrea, una de las sobrinas de José Luis Ábalos, que fue colocada en Logirail, filial de Renfe". "La corrupción cuesta vidas", ha afirmado.

El líder del PP ha indicado que Sánchez adelantó las elecciones con el objetivo de "evitar la imputación del Partido Socialista". "Lo que no ha podido parar son las investigaciones judiciales sobre toda la corrupción que le rodea", ha resaltado. RETRATA AL PSOE COMO "EL PARTIDO DE LA CORRUPCIÓN" Y LOS "ACCIDENTES"

Así, ha repasado otros casos que afectan al PSOE para insistir en que "efectivamente" no todos son iguales. "El partido de la corrupción, de las mordidas y de los accidentes mortales, en el tren, es el Partido Socialista", ha asegurado.

Según el secretario general del PP, en la España de Sánchez no hay un solo día sin sobresaltos. "En el mejor de los casos hay redadas o dimisiones. Y en el peor, accidentes ferroviarios como el sucedido en Toledo, el pasado miércoles", ha subrayado.

A su entender, los españoles no merecen vivir así pero tienen que "tener la certeza de que esto se va a acabar". "El 29 de noviembre la democracia echará a toda esta mafia. La decencia se impondrá a la delincuencia y la gestión a la corrupción", ha concluido.