El PP ve la propuesta de financiación de Montero un "mal modelo": "Da una patada a la unidad de España y a la igualdad"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, realiza declaraciones a los medios en el marco de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 9 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, considera que la propuesta en materia de financiación que ha presentado la vicepresidenta María Jesús Montero es un "mal modelo" porque supone dar "una patada a la unidad de España y a la igualdad" al firmar "el principio de desigualdad e insolidaridad".

En concreto, la propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%, con lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.

Además, Montero ha asegurado que el nuevo modelo respeta el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña, tal como afirmó en la víspera el líder de ERC Oriol Junqueras, aunque no se cumple con otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid.

Este principio indica que las comunidades que aportan más recursos al sistema común son también las que más reciben y quedará garantizado en el caso de Cataluña --que será la tercera en aportar y también en recibir-- según ha garantizado Montero en la rueda de prensa de presentación del nuevo sistema.

UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN "POLÍTICO" E "IDEOLÓGICO"

En una comparecencia en A Coruña para presentar la XXVIII Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en esa ciudad, Bendodo ha indicado que "no se puede negociar con uno lo que es de todos", tras la reunión que mantuvieron este jueves en Moncloa Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Dicho esto, el dirigente del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo de dar "una patada a la unidad de España y a la igualdad de todos los territorios" al firmar "el principio de desigualdad e insolidaridad".

En este punto, ha criticado la asunción del principio de ordinalidad para Cataluña y ha recordado que cuando María Jesús Montero era consejera de Andalucía decía que era "imposible e inaceptable" el principio de ordinalidad para cualquier territorio porque perjudicaba el principio de equidad.

Además, Bendodo ha recalcado que Montero ha tenido "un ataque de sinceridad" al decir que el sistema de financiación ha sido fruto de "un trabajo muy político". "Estamos ante un sistema de financiación político, ideológico y que responde a un solo principio: la supervivencia de Sánchez", ha aseverado.

VE AL PSOE "MÁS SEPARATISTA QUE SOCIALISTA"

Bendodo ha recordado que el PSOE "se definió socialista antes que marxista" pero ha recalcado que con Sánchez "ha acabado siendo más separatista que socialista". "Sánchez ha matado al PSOE y lo ha hecho desaparecer. Ahora existe el partido sanchista, al que le queda muy poca vida", ha manifestado.

Además, ha afirmado que la ministra Montero no va a poder acudir a Galicia ni "mirar los gallegos a la cara", pero "tampoco a los extremeños, ni a los murcianos, ni a nadie" al ser "partícice de que el Gobierno quiebre" esos "dos principios sagrados: el de igualdad y el de solidaridad".

"¿Cómo le va a pedir María Jesús Montero el voto a los andaluces en las próximas elecciones en el mes de junio en Andalucía? ¿O a los aragoneses el día 8 de febrero? ¿O en Castilla y León? ¿Con qué cara le va a pedir Pilar Alegría el voto a los aragoneses el próximo día 8?", ha abundado.

Bendodo ha criticado que Montero anuncie ahora que va a convocar el miércoles a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFP) y ha dicho que esto se hace "al revés", dado que debería haberlo consensuado con las CCAA en ese foro antes de anunciarlo.