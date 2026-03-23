El PP ve la semilibertad de Anboto una "inmoralidad" y llevará la reforma de la política penitenciaria al Congreso

Archivo - La exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias 'Anboto' y una de las voces del video que anunció la disolución de la banda terrorista, minutos antes del comienzo del primero de los 12 juicios que tiene pendientes en España, después de que fue - Pool - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este lunes a Gobierno de Pedro Sánchez de "utilizar" la política penitenciaria como instrumento político para seguir en el poder, coincidiendo con la semilibertad de la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'. Por eso, ha anunciado que su partido llevará al Congreso la reforma de la política penitenciaria.

En concreto, 'Anboto' podrá salir de prisión entre semana a partir de este lunes, después de que el Departamento de Justicia del Gobierno vasco le haya concedido la aplicación del artículo 100.2 del reglamento de prisiones, según han confirmado fuentes de la Consejería a Europa Press.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Gamarra ha acusado a Pedro Sánchez de practicar, aparte de la "corrupción económica", una "corrupción moral" tras su acuerdo con Bildu. "Hoy, en las calles del País Vasco, hay condenados por terrorismo que han obtenido beneficios penitenciarios a cambio de que Bildu apoye a Pedro Sánchez", ha enfatizado.

A su entender, se está "utilizando la política penitenciaria como un instrumento político para mantenerse en el poder", subrayando que fue el propio coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, el que "en la primera legislatura ya dijo que si había que apoyar presupuestos para que los presos condenados por terrorismo estuvieran en las calles, se apoyaría".

Gamarra ha señalado que vivieron acercamientos de presos de ETA "semana tras semana". "Cinco votos de Bildu, cinco presos que se acercaban. Hoy es una consejera del Partido Socialista de Euskadi, que forma parte del Gobierno vasco, quien aplica de esta manera la política penitenciaria para que estén en las calles, sin arrepentirse y sin colaborar con la justicia", ha denunciado.

CREE QUE SUPONE "ABANDONAR" A LAS VÍCTIMAS DE ETA

Para la vicesecretaria del PP, ésta es "la mayor inmoralidad que se ha cometido" por parte del presidente del Gobierno en estos ocho años porque supone además "abandonar a las víctimas" del terrorismo "única y exclusivamente por mantenerse en el poder".

Tras asegurar que el PP va a seguir denunciándolo, ha avanzado que su formación va a instar, a través de una proposición no de ley en el Congreso, "la reforma de la política penitenciaria tanto para la prisión permanente revisable como en lo que afecta al artículo 100.2, que es lo que están aplicando" con los etarras "en beneficio propio y por interés político de Pedro Sánchez".