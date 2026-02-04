El PP votará a favor de la revalorización de las pensiones pero rechaza el decreto de 'escudo social'

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la apertura de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 10 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha confirmado este martes que el Grupo Popular votará en el Congreso a favor del decreto que revaloriza las pensiones, después de que el Gobierno haya sacado esa subida del decreto de escudo social, como pedía el PP.

Sin embargo, Tellado ha reiterado su rechazo al otro decreto que aprobó también este martes el Consejo de Ministros y que recoge cambios en la moratoria de desahucios por entender que se traslada a los particulares una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas. "Nosotros no estamos dispuestos a tragar con un mal llamado decreto del escudo social que no es ningún escudo", ha enfatizado.

El Pleno del Congreso derogó hace una semana, con el voto de PP, Vox y Junts, el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable.

Este martes, justo una semana después, el Consejo de Ministros decidió finalmente aprobar en el Consejo de Ministros dos decretos, separando la subida de las pensiones del resto de medidas del llamado escudo social, pese a que en los días previos había afirmado que no tenía intención de trocearlo.

APOYO A LAS PENSIONES SIN EL ESCUDO SOCIAL

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Tellado ha asegurado que el PP apoyará la subida de las pensiones una vez que esta medida se ha desvinculado del decreto ómnibus, pero ha reiterado su rechazo al denominado escudo social, al considerar que traslada a los particulares una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas.

"Una vez que la cuestión de las pensiones se ha sacado de ese decreto ómnibus, nosotros ya hemos manifestado desde el primer momento, y el Gobierno lo sabía, que nuestro voto es favorable para subir las pensiones en nuestro país", ha afirmado Tellado, quien considera que lo ocurrido en las últimas semanas evidencia "la debilidad parlamentaria del Gobierno para legislar y para gobernar".

En este sentido, el dirigente 'popular' ha denunciado que el Ejecutivo recurre de forma sistemática al decreto ley como fórmula de presión a sus socios parlamentarios, planteando un "lo tomas o lo dejas" que, a su juicio, el PP no está dispuesto a aceptar. Según ha recalcado, su partido no está dispuesto a "tragar con un mal llamado decreto del escudo social que no es ningún escudo".

ACUSA AL PNV DE HACER UN "RIDÍCULO ESPANTOSO"

Tellado ha criticado que ese decreto traslade a los particulares una responsabilidad que, en su opinión, corresponde a las administraciones públicas. Así, ha advertido de que cada vez hay más familias en situación de vulnerabilidad social, lo que demuestra que "España no va tan bien como cree Pedro Sánchez", y ha subrayado que atender a esas familias es una obligación del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, no de los propietarios de viviendas.

En relación con el acuerdo del Gobierno con el PNV para introducir excepciones que protejan a pequeños propietarios, Tellado ha cargado contra la formación vasca, a la que ha acusado de actuar como "cómplice de un gobierno de izquierdas".

"El PNV ha hecho un ridículo espantoso", ha asegurado, al recordar que hace una semana votó a favor del decreto ómnibus y ahora introduce condicionantes. A su juicio, los nacionalistas vascos tienen un problema de posicionamiento y se comportan como Bildu ante el crecimiento de esta formación en el País Vasco

