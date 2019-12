PP y Vox anuncian recursos contra la decisión de Batet de admitir todas las fórmulas de acatar la Constitución

Actualizado 03/12/2019 17:56:04 CET

La presidenta replica que tanto el TC como la JEC permiten toda fórmula que no limite el acatamiento de la Carta Magna

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El PP, Vox y Ciudadanos han protestado este martes por la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de admitir todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución empleadas por diputados electos de Unidas Podemos y de formaciones independentistas.

Es más, tanto el PP como Vox ya han anunciado que recurrirán esta decisión ante el Tribunal Constitucional, ya que ambos cuentan con diputados suficientes para hacerlo.

La presidenta les ha replicado que, conforme a la jurisprudencia del TC y la interpretación que hizo la Junta Electoral Central (JEC)este mismo año, todas las fórmulas son admisibles porque no limitan el acatamiento de la Constitución.

Y EL TC, SIN DECIDIR

La polémica no es nueva y ya ocurrió el pasado mes de mayo al constituir el Congreso de las elecciones del 28 de abril. Entonces, el PP y Ciudadanos recurrieron ante el Tribunal Constitucional, que ni siquiera ha decidido sobre la admisión a trámite de los escritos.

En esta ocasión, los independentistas catalanes se han referido a la soberanía del pueblo catalán y han recordado a los condenados por el proceso independentista de 2017, Vox ha jurado "por España" y los de Unidas Podemos han añadido también la defensa de los derechos sociales, el planeta o las mujeres asesinadas.

Pese a las protestas de PP, Vox y Ciudadanos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dado por buenas todas las fórmulas al interpretar que no condicionan ni limitan el acatamiento de la Constitución.

MÁS DE MEDIO CENTENAR NO CUMPLIERON, SEGÚN EL PP

A renglón seguido, el presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido la palabra para quejarse de que el Congreso no se defienda de si mismo ante lo que considera un "espectáculo" y para lamentar que no se hubieran puesto medios para grabar todas las fórmulas y facilitar la tarea de los servicios de taquigrafía.

A su juicio, más de medio centenar de diputados no cumplieron el requisito legal y no debió permitirse que asumieran la condición plena de parlamentario, por lo que ya ha avanzado que recurrirá ante la Mesa del Congreso y que volverá a llevar este asunto al TC.

A su vez, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado directamente a los electos de PNV, Bildu, ERC, Junts y BNG, entre otros, ya que "su fórmula no es válida" porque no sólo no han acatado la Constitución, sino que han pretendido dejar la promesa sin sentido.

Por ello, ha pedido a Batet que reconsidere la admisión de estas fórmulas de acatamiento y, en su defecto, ha anunciado recursos en los tribunales, y no sólo contra los electos, sino también contra la presidenta y los miembros de la Mesa que lo permitan.

CS AVISA A BATET QUE NO SÓLO ESTÁ PARA LOS PRIVILEGIOS

También ha protestado Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, que sí salva las coletillas de Vox (Por España) y las de Unidas Podemos. Según ha subrayado, cuando los independentistas catalanes hablan de "presos políticos " y de "exiliados" supone asumir que España "es una dictadura" y que los jueces "son prevaricadores", por lo que Batet no debería haberlas aceptado.

"Usted no sólo es presidenta para los privilegios --ha proclamado--. No puede permitir que se ponga en duda la soberanía el Estado de Derecho. No es la delegada de Sánchez en la Mesa, es la que debe velar por el Reglamento".

Frente a las quejas, Batet ha apostado por "la pedagogía" y ha leído párrafos de las sentencias del Tribunal Constitucional en la que se afirma que no se puede primar "una interpretación excluyente frente a otra integradora" de la Constitución y la reciente resolución de la JEC que, tras la toma de posesión de los eurodiputados, concluyó que las fórmulas son admisibles en la medida de que la jurisprudencia del TC permite "expresiones que tienen un sentido modal o causal" y que no implican "condición alguna".

Es más, ha recordado que "todas las fórmulas han sido anteriormente utilizadas y supervisadas por la Junta Electoral Central". "Esta interpretación integradora es la que hace también esta presidenta --ha remarcado--. Reforzando nuestros derechos fundamentales lo que hacemos es reforzar la democracia".