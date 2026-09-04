PP y Vox centran en Ceuta y en Marlaska sus preguntas del próximo Pleno de control del Congreso

Archivo - El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante un pleno en el Congreso - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han centrado en la crisis abierta en Ceuta sus preguntas al Gobierno para el próximo Pleno de control en el Congreso, el primero del nuevo curso político, dirigiendo el grueso de ellas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, uno de los principales actores ante la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos.

Junto a él también han sido 'protagonistas' en esta crisis los ministros de Exteriores, José Manuel Albares; de Defensa, Margarita Robles, y el mando único nombrado por el Consejo de Ministros, esto es, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, si bien los tres han comunicado ausencia al Congreso para la sesión de control de la próxima semana.

En concreto, el PP pretende que Marlaska se pronuncie sobre si cree que ha estado "a la altura" como ministro del Interior tras la eclosión de la crisis en Ceuta y si considera que está actuando "con la debida diligencia", mientras que Vox quiere preguntarle directamente "¿por qué han traicionado a los ceutíes?".

Y DOS INTERPELACIONES

Ambos partidos también dirigen sendas interpelaciones al titular de Interior y que darán lugar una semana después a la votación de las consiguientes mociones, en la que no se descarta que el PP y Vox pidan la reprobación de Marlaska.

Así, los de Santiago Abascal aspiran que con su interpelación el ministro detalle "las medidas que va a adoptar el Gobierno para revertir la situación de inseguridad ocasionada por la invasión en Ceuta", mientras que el PP quiere que hable en términos generales "sobre la crisis que atraviesa" la ciudad.

También Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, ha registrado una pregunta para el titular de Interior. En concreto, el diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, pretende que informe de las consecuencias que tiene en democracia "que se agreda e imposibilite periodistas puedan informar ante la pasividad de la Policía Nacional".

Sin embargo, Marlaska no será el único que hablará de Ceuta en la próxima sesión plenaria porque también hay preguntas para el propio presidente, Pedro Sánchez, una semana después de su comparecencia en el Pleno, así como para otros ministros.

¿CHANTAJEADO POR MARRUECOS?

Así, el líder de Vox, Santiago Abascal, pedirá al presidente que aclare si está siendo "chantajeado" por Marruecos "por la información que disponen de su corrupción y la de su familia", algo que ya denunció en el debate de este jueves.

El PP también quiere que se pronuncie por la crisis ceutí la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hasta ahora no ha hecho valoraciones sobre el asunto.

Y también quieren interrogar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para que aclare cuándo se recuperará la normalidad en esa ciudad autónoma; y preguntará a la titular de Educación, Milagros Tolón, para que explique i están garantizados los derechos educativos de los alumnos de Ceuta.

Asimismo, los 'populares' aspiran a que la ministra de Sanidad, Mónica García, diga si su departamento ha hecho todo lo necesario durante la crisis en Ceuta, y que la de Igualdad, Ana Redondo, se pronuncie sobre si cree realmente que las mujeres están seguras en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.