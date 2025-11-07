PP y Vox pone a Torres en el foco del Congreso tras el informe de la UCO sobre sus vínculos con Koldo y Aldama

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 28 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El PP y Vox quieren fijar la atención de la sesión de control del próximo miércoles en el Congreso en el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo a sus vínculos con el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, supuesto conseguidor de la trama para la venta de material sanitario durante la pandemia.

Ese informe detalla que Torres reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas, llegándose a reunir con De Aldama. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

En concreto, los 'populares' y los de Santiago Abascal han registrado para el ministro un total de tres preguntas y una interpelación, que dará lugar a la votación de una moción la semana siguiente, un texto que el PP podría utilizar para pedir su reprobación.

¿POR QUÉ MINTIÓ?

así, la dirigente 'popular' Cuca Gamara quiere preguntarle directamente si cree que debe seguir siendo ministro, mientras que su compañero Eduardo Carazo le pedirá cuentas por haber mentido sobre su relación con los implicados en el 'caso Koldo', pues en la comisión de investigación del Senado dijo que ni él ni nadie de su equipo habló ni ordenó contratar con la trama y que no se reunió con Aldama.

"¿Participó usted en la trama?", reza el interrogante que le quiere plantear al ministro la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que también quiere ahondar en este tema tras el informe de la UCO.

Además de estas cuestiones, el PP ha registrado, según el listado al que ha tenido acceso Europa Press, una interpelación dirigida al titular de Política Territorial sobre "los principios democráticos, éticos y de transparencia de rigen su actividad política".

Esta interpelación, que permitirá un debate más largo entre el ministro y la persona que el PP elija para dirigirse a él, dará lugar la semana siguiente a otro debate en el que ya intervendrán todos los grupos parlamentarios y que finalizará con una votación. El PP podría utilizar esa iniciativa para pedir la reprobación de Torres.