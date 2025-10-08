PP y Vox rechazan en el Senado una propuesta para condenar los "ataques" a las sedes del PSOE y el "acoso" a políticos

El senador del PSOE Juan Espadas interviene durante un pleno en el Senado, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

El PSOE denuncia 245 actos vandálicos en 168 "casas del pueblo" desde noviembre de 2023

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado este viernes para rechazar una moción del PSOE que condenaba los "ataques" a las sedes de los partidos políticos, en particular a las socialistas, y el "acoso físico y virtual y las agresiones físicas" a los cargos públicos, comportamientos que achacaban a "una campaña orquestada" para "dañar la convivencia democrática.

La iniciativa ha sido rechazada con el voto negativo del PP y Vox y la abstención de UPN, Agrupación Herreña Independiente y Coalición Canaria, mientras que el PSOE y el resto de partidos la han apoyado.

En un debate tenso, el senador del PSOE Secundino Caso ha denunciado que estas "agresiones" se manifiestan "especialmente al partido del Gobierno y al presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, a quienes "no cesan las descalificaciones personales y el acoso de su familia".

"Las redes sociales se han convertido en campo de batalla y destrucción del que piensa diferente", ha criticado desde la tribuna, advirtiendo de la "escalada de violencia verbal" que "inunda la vida política" y amenaza con "romper la convivencia política y social".

CORTINA DE HUMO

Por su parte, el senador 'popular' Vicente Tirado ha reprochado al PSOE que la única intención de su iniciativa es "esconder que La Moncloa se ha convertido en el centro de negocios de la familia Sánchez-Gómez", a quienes ha acusado de beneficiarse "a título lucrativo" del "asqueroso negocio de las saunas y la prostitución".

Aunque ha asegurado que su partido "condena todos los ataques de todas las sedes de todos los partidos políticos", ha calificado como "inadmisible" que "quienes han degradado el debate político" den ahora "lecciones de convivencia".

El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, que también ha dicho que su partido condena "cualquier acto de violencia política", ha criticado que el PSOE acuda a "lloriquear" con un relato de "violencia" mientras los "ataques" a Vox "son permanentes".

Desde el PNV, la senadora Estefanía Beltrán ha cargado contra los "discursos tabernarios" y los "exabruptos intencionados y profundamente hostiles" que "crispan a la sociedad", en una línea argumental parecida al senador de Compromís Enric Morera, que ha señalado que en Senado se dicen "barbaridades" que son "impropias" de la Cámara Alta y se asemejan más a "una barra de bar".

Por su parte, el portavoz de Junts, Eduard Pujol, ha recomendado al PP que "plante cara" a los discursos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, mientras que el parlamentario de ERC Joan Josep Queralt ha manifestado que el pluralismo "no sólo es respeto", sino "respeto a la disidencia".

EVITAR MENSAJES DE ODIO

En el texto, la formación socialista invitaba al resto del hemiciclo a rechazar las agresiones a los periodistas y los miembros de ONG, sindicatos, plataformas ciudadanas y contra cualquier ciudadano que, "de manera libre y democrática", quiera participar en los debates públicos.

También conminaba a las formaciones políticas a evitar mensajes que "promuevan el odio" hacia los adversarios políticos e invitaba a trabajar a todas las fuerzas" para expulsar del debate político "el insulto y el odio" en aras de reforzar "los valores democráticos".

Y exhortaba al Gobierno a "seguir trabajando en la defensa del pluralismo político como valor superior" de la democracia y "de la participación en libertad de la ciudadanía" en la vida política, además de por la erradicación de los discursos de odio.

En la exposición de motivos, los socialistas manifestaban que esos comportamientos "se focalizan" en el PSOE y en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y reflejan que "no se asume el resultado electoral del 23 de julio".

Subrayaban, asimismo, la "violencia" que se escucha desde las tribunas parlamentarias, las comparecencias públicas y las redes sociales, espacio en el que se produce "un acoso escalofriante, especialmente cuando se dirige a mujeres", con "mensajes guerracivilistas" de trasfondo "agresivo, violento y hasta bélico".

"La violencia verbal es el paso previo para que se produzca la violencia física: dirigentes políticos hostigados en las redes o en la calle; cientos de sedes del PSOE ultrajadas, en algún caso con riesgo para la integridad física de sus militantes; y también, agresiones físicas a algún dirigente de esa organización", argumentaban.

El PSOE también cargaba contra los "agitadores de ultraderecha que se hacen pasar por periodistas", quienes, bajo su punto de vista, practican ese "hostigamiento" desde "pseudomedios financiados con dinero público mediante publicidad institucional por algunas administraciones", siendo "capaces de reventar ruedas de prensa en el Parlamento o no respetar la mínima intimidad de cualquier persona".