PP y Vox reprochan a Albares que "confronte" con Italia en plena crisis migratoria en Ceuta: "Es una vergüenza"

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han señalado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por criticar al Gobierno de Giorgia Meloni y convocar al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que el ministro de Exteriores de esta país, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.

En este sentido, la vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha reprochado a Albares que "confronte" con el Gobierno de Italia en plena crisis migratoria en Ceuta, tras la entrada en territorio español de miles de migrantes desde Marruecos.

"Es una vergüenza que el primer 'tuit' del ministro de Exteriores de España en la crisis migratoria más grave de nuestra historia sea para confrontar con un país socio antes que explicar a los ciudadanos qué está haciendo para recuperar el control de nuestras fronteras y devolver a los 20.000 ilegales que han invadido nuestro país", ha criticado en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

La dirigente del PP ha reclamado al jefe de la diplomacia española que "acabe ya con este escándalo internacional". "Su incompetencia ya nos está saliendo demasiado cara", ha advertido Montserrat.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también ha calificado de "absolutamente lamentable" que, ante "una invasión de miles de marroquíes violentando nuestras fronteras", el mensaje de Albares contra el Gobierno de Meloni sea el "único" que "se ha dignado a poner el ministro de Exteriores en todo el día".

"Son unos traidores a la patria y no merecen un segundo más el puesto que ocupan", ha indicado en una publicación en redes sociales la portavoz parlamentaria de Vox.