Pradales acusa al PP de "marear la perdiz" con la moción de censura: "Nuestras relaciones no pasan por el mejor momento"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari vasco, Imanol Pradales, ha acusado este viernes al PP de estar "mareando la perdiz" con la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reconocido que las relaciones entre el PNV y los 'populares' "no pasan por su mejor momento", en un contexto marcado por la normalización de los acuerdos entre el PP y Vox.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por RTVE y la Agencia Efe, Pradales ha cuestionado la estrategia del principal partido de la oposición después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya apelado en las últimas semanas al PNV para explorar una mayoría parlamentaria alternativa que permita impulsar una moción de censura contra Sánchez.

"Yo creo que está mareando la perdiz el PP con esta cuestión", ha afirmado el Lehendakari al ser preguntado por los llamamientos del PP, antes de reconocer que las relaciones entre ambas formaciones "no pasan por sus mejores momentos".

En este contexto, ha vinculado el deterioro de la relación con los 'populares' al creciente protagonismo de Vox en los acuerdos territoriales y ha reiterado que los nacionalistas se situarán "siempre enfrente" de cualquier operación política en la que participe la formación de Santiago Abascal.

"Estamos viendo que todos los gobiernos que se están constituyendo han incorporado la variable de Vox", ha afirmado Pradales, quien ha recordado que el partido liderado por Abascal plantea en Euskadi la ilegalización del PNV y la desaparición del Estado autonómico.

"Eso a nosotros nos genera una hondísima preocupación y solo podemos estar enfrente de cualquier operación en la que Vox sea parte de la operación", ha advertido.

También se ha referido a las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar sobre construir una mayoría "nacional" para desbancar a Sánchez, considerando que el dirigente 'popular' está en unas posiciones de "ultranacionalismo español", que busca construir "un relato" para validar la "normalización" de los acuerdos PP-Vox.

LEGISLATURA "CRÍTICA" Y "MUY DELICADA"

Por otro lado, el Lehendakari ha alertado de que la legislatura estatal atraviesa un momento de especial complejidad y ha reclamado al presidente del Gobierno que ofrezca una respuesta a la actual situación política y avance en los compromisos pendientes con Euskadi para evitar que la legislatura entre en "un clima de cierta descomposición".

"Si el presidente Sánchez no le dota de cierto sentido y orden a lo que resta de legislatura, es muy complicado que la legislatura aguante", ha asegurado.

En este contexto, ha defendido que, mientras exista legislatura, el Gobierno vasco seguirá trabajando con el Ejecutivo central en las negociaciones abiertas, aunque ha insistido en que el mantenimiento de la confianza dependerá de que se produzcan avances concretos en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con Euskadi.

Asimismo, preguntado por la posibilidad de que se produzca un "superdomingo electoral" con la coincidencia de distintos comicios, Pradales ha defendido que es "más sano" desde el punto de vista democrático que la ciudadanía pueda pronunciarse de forma "separada" en cada convocatoria y ha señalado que, en su opinión, "es mejor" que no se produzca esa coincidencia.

PREOCUPACIÓN POR LOS INCUMPLIMIENTOS DEL ESTADO

El lehendakari ha mostrado además su "preocupación" por el desarrollo de las negociaciones mantenidas esta semana con distintos ministerios para avanzar en las transferencias pendientes recogidas en el Estatuto de Gernika, especialmente en materias vinculadas a la Seguridad Social, puertos y aeropuertos.

Según ha explicado, las reuniones celebradas con los Ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Política Territorial han resultado preocupantes, al considerar que el Gobierno central ha rechazado las propuestas planteadas por Euskadi sin ofrecer alternativas.

"Nos hemos encontrado con una pared, con un frontón, que dice no y no pone alternativas encima de la mesa. Me parece que es inaceptable y una falta de respeto", ha lamentado.

Pradales ha recordado además que el calendario de transferencias acordado en la comisión bilateral de 2024 no se ha cumplido y ha emplazado directamente a Sánchez a recuperar la confianza entre ambas administraciones.

"Espero que no jueguen con el pueblo vasco", ha afirmado el lehendakari, quien ha advertido de que existe "cada vez menos confianza entre las partes".

En este sentido, ha reclamado avances durante este mismo mes de julio que permitan celebrar una nueva comisión bilateral con resultados concretos y ha insistido en que el cumplimiento estatutario es fundamental para sostener la actual etapa política.

"A la legislatura hay que darle sentido", ha defendido Pradales, quien ha reiterado que el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con Euskadi será determinante para la continuidad de la legislatura.

EXPLICACIONES "INSUFICIENTES" DE SÁNCHEZ

Asimismo, el lehendakari ha considerado "insuficientes" las explicaciones ofrecidas por Pedro Sánchez sobre los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE y ha lamentado el clima político existente en el Congreso de los Diputados.

"Lo que vimos fue un nuevo rifirrafe, el 'y tú más', que no nos lleva a ningún lado", ha afirmado, calificando de "decepcionante" el debate parlamentario celebrado la pasada semana.

A su juicio, la ciudadanía espera del presidente del Gobierno "ejemplaridad en la acción política" y una respuesta "con transparencia y celeridad" ante las informaciones que van surgiendo en torno a los casos de corrupción.

¿ES POSIBLE EL TRASLADO DEL GUERNICA?

Pradales también se ha referido a la petición formulada al Ministerio de Cultura para trasladar a Euskadi el cuadro del Guernica de Pablo Picasso coincidiendo con el aniversario del bombardeo, reprochando al Gobierno central una falta de "respeto institucional" por no darles respuesta.

Según ha denunciado, el Museo Reina Sofía "ha desempolvado" un informe de hace 25 años, firmado con la fecha actual, pero que dice "lo mismo". "Las técnicas y las tecnologías han cambiado", ha proclamado el Lehendakari, que insiste en que tiene que haber una voluntad política.

Del mismo modo, el Lehendakari ha tocado temas relacionados con la política vasca, como la relación con EH Bildu, reconociendo que las dos formaciones tienen "modelos de sociedad muy contrapuestos", o la inmigración y la apuesta de Euskadi para el Mundial de Fútbol de 2030.

Y sobre las huelgas médicas relacionadas con el Estatuto Marco, Pradales ha insistido en reclamar a la ministra de Sanidad, Mónica García, que lo retire, instando a Sánchez a actuar si la titular de Sanidad no lo hace.