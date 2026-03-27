Pradales celebra el nombramiento de España como ministro de Hacienda: "Es una persona clave en nuestra colaboración"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, ofrece una rueda de prensa tras una reunión con el presidente del Gobierno, en el Complejo de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha celebrado el nombramiento como ministro de Hacienda del hasta ahora 'número dos' de Política Territorial, Arcadi España, al que ha erigido como "persona clave" en la colaboración entre el Gobierno central y el vasco y alguien "que conoce la realidad vasca".

"Un político dialogante, honesto, de enorme capacidad negociadora", ha elogiado Pradales a Arcadi España al inicio de su comparecencia en el Palacio de La Moncloa tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pradales ha recordado que Arcadi España ha estado presente en la mayoría de las reuniones que ha mantenido el Gobierno vasco con el Ejecutivo central, y le ha deseado "todo lo mejor", confiando en "seguir colaborando con el mismo espíritu".

Según ha insistido, el Gobierno vasco se ha alegrado "muchísimo" de que el actual ministro de Hacienda sea una persona "que conoce la realidad vasca" porque, entre otros menesteres, estará presente en la Comisión Mixta de Concierto Económico para abordar las relaciones financieras entre ambas administraciones.

¿QUÉ OPINA SOBRE LA FINANCIACIÓN CATALANA?

Al ser preguntado por su opinión sobre la financiación catalana, Pradales ha recalcado que no le gusta que "se metan en la casa de Euskadi" cuando se habla de relaciones financieras y cuando se habla del concierto vasco porque "se dicen muchas tonterías".

"Y a mí tampoco me gusta meterme en la casa de otros", ha apostillado a renglón seguido, insistiendo en que respeta el marco de financiación singular que se pueda establecer para Cataluña.

Eso sí, ha precisado que su Gobierno está dispuesto a colaborar en el caso de que Cataluña necesite que le ayude en conocer cómo se gestionan las Haciendas desde el punto de vista vasco.

"Hay algo que siempre se olvida cuando se habla del régimen del concierto, y es que nosotros asumimos el riesgo unilateral. Es decir, que los territorios vascos recaudamos y gestionamos lo que recaudamos una vez se descuenta del cupo, pero si lo hacemos mal el riesgo es de carácter unilateral", ha sentenciado.