Pradales, Clavijo y Capellán, los presidentes autonómicos ausentes en los actos del 12 de octubre

Los presidentes de Euskadi, Imanol Pradales; de Canarias, Fernando Clavijo; y de La Rioja, Gonzalo Capellán, son los mandatarios autonómicos que, por el momento, han excusado su asistencia a los actos del Día de la Fiesta Nacional, según datos recabados por Europa Press.

Los presidentes de comunidades autónomas y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están invitados a participar tanto en el desfile militar que se celebrará en el paseo de la Castellana como a acudir a la posterior recepción que ofrecen los Reyes en el Palacio Real.

La ausencia del mandatario de Euskadi en los actos del 12 de octubre es habitual, ya que ningún lehendakari del PNV ha acudido a Madrid a celebrar este desfile. En anteriores legislaturas también era habitual que no acudiera el presidente de Cataluña, aunque el socialista Salvador Illa cambió la dinámica y acudió a los actos del año pasado, aunque por el momento no ha confirmado si asistirá este 2025.

La novedad es la ausencia de los presidentes de Canarias y La Rioja. En el caso de Clavijo, ha excusado su asistencia alegando que estará en un actos en Tenerife con motivo de la visita de la Virgen de la Candelaria a Santa Cruz, que es una peregrinación que se hace cada siete años trasladando a la virgen.

Por su parte, Capellán no acudirá y no ha trascendido el motivo por el cual excusa asistencia.

AYUSO, ANFITRIONA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hará de nuevo de anfitriona de los actos junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Por el momento, hay confirmación de asistencia de los presidentes de Asturias, Adrián Barbón; de Extremadura, María Guardiola; de Cantabria, María José Saénz de Buruaga; de Navarra, María Chivite; de Aragón, Jorge Azcón; de Galicia, Alfonso Rueda; de Baleares, Marga Prohens; y de Andalucía, Juanma Moreno.