Pradales ve a Sánchez con capacidad de aguantar toda la legislatura y cree que convocará elecciones cuando le "convenga"

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado este martes que su impresión tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que en estos momentos "sigue manteniendo su estrategia" de darle continuidad a la legislatura, insistiendo en que convocará elecciones "cuando más le convenga políticamente".

Así se ha pronunciado Pradales en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido este martes con Sánchez en el Palacio de La Moncloa sobre la continuidad de la legislatura. El Lehendakari ha ironizado con que era la cuarta vez que acudía a Moncloa y le han preguntado lo mismo las cuatro veces.

En este contexto, Pradales ha insistido en que Sánchez tiene la prerrogativa de adelantar las elecciones, aunque ha recalcado que su impresión es que tomará esa decisión cuando más le convenga políticamente.

Eso sí, ha explicado que Sánchez y él no han hablado especialmente de esta cuestión porque han abordado otras negociaciones. "Pero más allá de las derrotas o victorias en el Congreso de los Diputados, pues conocemos de la capacidad de resiliencia del presidente Pedro Sánchez", ha sentenciado.