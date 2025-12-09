La presidenta del CGPJ rechaza la renuncia de José María Fernández Seijo, vocal clave del sector progresista

Archivo - La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, es recibida en audiencia por el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, a 10 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, ha rechazado la renuncia presentada el pasado 23 de octubre por José María Fernández Seijo, vocal clave del sector progresista, tras la crisis interna desatada por el nuevo reparto de poder en el órgano de gobierno de los jueces, que "a la vista de las conversaciones mantenidas por ambos y de la implicación y dedicación del vocal" en el Pleno considera que debe tener "por no presentada" su renuncia.

Así lo ha comunicado este martes el CGPJ, después de que Fernández Seijo, uno de los miembros clave del sector progresista, presentara su dimisión a Perelló, en el marco de la crisis interna que estalló con el nuevo reparto de poder interno, que llevó al bloque progresista a acusar públicamente a la presidenta de romper el consenso.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces indicaron a Europa Press que así se lo trasladó Fernández Seijo a Perelló. Las mismas fuentes apuntaron que sus compañeros del bloque progresista intentaron convencerle de que recule.

Fernández Seijo es uno de los pilares del bloque progresista del CGPJ. Fue uno de los principales negociadores para la renovación de más de cien nombramientos en la cúpula judicial, incluidos algunos clave del TS, como las presidencias de las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo. Desde el sector conservador le señalan, además, como uno los vocales progresistas más cercanos al Ministerio de Justicia.

