El presidente canario achaca el apagón de La Gomera a un "problema de generación"

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha atribuido a un "problema de generación" el cero energético que se produjo este pasado domingo en La Gomera durante 17 minutos --tardó tres horas en recuperarse todo el suministro y afectó a más de 15.000 clientes--, aunque ha precisado que se está trabajando en la investigación y ahora hay que abrir un expediente.

En declaraciones a los periodistas después de presidir la sesión inaugural oficial de la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios del Turismo (CIMET), Clavijo ha reivindicado el trabajo de su Gobierno para la renovación de los equipos de generación.

En este contexto, el líder de CC ha puesto en valor la colaboración entre su departamento y el Ministerio de Transición Ecológica para que esta renovación garantice la seguridad de abastecimiento energético.

"A pesar de las críticas de algunos sectores y de algún partido político, creo que la estrategia iniciada con este cero energético se ratifica y lo que tenemos que es animarnos a acelerar la implantación de esos grupos de generación para tener toda esa seguridad energética fundamental para el desarrollo de una actividad económica como la del turismo", ha sentenciado.