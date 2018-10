El presidente de Murcia no decidirá hasta la próxima semana sobre la sustitución de Cerdá

Actualizado 26/02/2015 14:53:08 CET

MURCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad murciana, Alberto Garre, ha dicho que prefiere creer que los motivos de la dimisión del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, son los que ha expuesto por escrito en su comunicado, tras lo que ha anunciado que reflexionará durante el fin de semana sobre su posible sustitución.

"Como su ausencia no va a afectar porque estamos en fin de semana, me voy a tomar estos días de reflexión y el lunes o el martes tendrán noticias", ha declarado.

En declaraciones a los medios en la primera piedra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Ramonete en Lorca, el jefe del Ejecutivo regional ha asegurado creer en lo que el consejero Cerdá ha dejado por escrito, "eso es lo que creo, no quiero creer, porque sería muy grave, lo que algunos medios de comunicación han dicho", por tanto, "me creo lo que ha dicho el consejero", ha aseverado.

En concreto, ha explicado el presidente, "los motivos que me ha expuesto son los que figuran en el 'papelito' que ya se ha difundido a todos los medios, y es que ante su imputación no quiere ser diana durante el proceso electoral que se avecina, en ese sentido se ha expresado y no tengo nada más que decir". Si quieren saber más, "tendrán que preguntárselo a él", ha indicado.

Finalmente, Alberto Garre, que ha afirmado que no se lo esperaba aunque han hablado sobre 'Novo Carthago' en varias ocasiones, ha destacado la "magnífica" labor de Cerdá durante su tiempo como consejero de Agricultura.

En comunicado de prensa, el propio consejero alegaba que ha cumplido "en todo momento" con sus obligaciones profesionales en el marco de sus "atribuciones", con "pleno respeto y estricto cumplimiento de la legalidad vigente, sin obtener nunca ningún beneficio ilícito ni para terceros, ni mucho menos para mí".

"Durante todo este tiempo he trabajado con la única finalidad de defender, garantizar y promover, tanto fuera como dentro de la Región, los intereses agrícolas, hídricos y medioambientales de Murcia, poniendo para ello toda mi capacidad, mis conocimientos y mi integridad al servicio de dichos intereses públicos".

Y añade que "siempre he antepuesto los intereses de la Región de Murcia y del Gobierno regional a los míos propios, y por ello he tomado ahora, y ante el inicio de la próxima campaña electoral, esta difícil decisión personal".

QUINIELAS

Aunque el presidente de la Comunidad ha pedido unos días para reflexionar sobre la sustitución de Cerdá, algunos medios ya postulan al alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, como nuevo titular de la Consejería de Agricultura y Agua.

Al respecto, el primer edil molinense ha asegurado a Europa Press que "hasta ahora" no ha recibido la llamada del presidente de la Comunidad, Alberto Garre, para sustituir a Antonio Cerdá.

"Ahora mismo, que yo sepa, no sería el nuevo consejero". Aunque, ha aclarado, "si el presidente me llama no voy a decir que no", mi admiración por Garre, ha subrayado, "es notoria".