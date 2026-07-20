El presidente de Plus Ultra admite que pagó "elevadas cantidades" por la mediación de Zapatero y su socio en el rescate

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha expresado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' que la aerolínea pagó "elevadas cantidades de dinero" al empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por la mediación del exlíder socialista en la concesión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2020.

Así lo ha hecho en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que tanto él como el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, "tuvieron plena conciencia" de que Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, y Zapatero "sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener".

A esa "pretensión de cobrar", la defensa de Martínez Sola la denomina "mordida", al recoger una conversación entre Roselli y Rodolfo Reyes, empresario venezolano y exconsejero de la aerolínea, intervenida por la Policía Nacional e incorporada en uno de los informes policiales remitidos al juez, en la que el CEO de la aerolínea señala: "Así que por ahí vendrá la mordida".

La defensa incide en que ni Sola ni Roselli "llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI", si bien admite que "como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero".

Para ello, señala el escrito, la aerolínea pagó "elevadas cantidades de dinero", esto es, el 1% del valor del rescate, por "tales labores" a las que, "eufemísticamente", llamaron "de acompañamiento".

El pago del 1% del rescate, valorado en 530.000 euros, se realizó desglosado. Así, 249.000 fueron ingresados a Análisis Relevante, mientras que 98.617 fueron a parar a Voli Analítica y otros 110.799 euros a Domotic Europe, según la defensa de Martínez Sola.

El presidente de la aerolínea también explica que aunque el socio de Zapatero "tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos", finalmente "aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie de 69.000 euros y consistente en los billetes de clase 'business' que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante 2021 y siguientes" años.

Por su parte, la propia aerolínea ha comunicado al juez Calama "su intención de prestar la máxima colaboración en la averiguación de los hechos objeto de la presente causa", así como" para la comprobación, y corrección, en su caso, de cualquier eventual falta de control, que hubiera podido hacerlos posibles".

"Plus Ultra da comienzo a una investigación interna sobre los hechos mencionados, de cuyo resultado daremos cuenta oportunamente", ha indicado en un escrito, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.