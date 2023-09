El presidente de UPN ve "legítimo manifestarse en la calle" contra la amnistía y no sabe si irá a protesta de Barcelona

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, ha asegurado este miércoles que es "legítimo" manifestarse en la calle contra la amnistía, en el marco de la libertad de expresión, si el Gobierno hace algo que no "gusta" a los ciudadanos. Tras asegurar que no sabe si su partido acudirá o no a la protesta que se celebrará en Barcelona el día 8 de octubre, ha recordado que UPN también movilizó hace varios años a ciudadanos ante las protestas que se produjeron en Navarra en defensa de la bandera y la igualdad de oportunidades.

Así se ha pronunciado Esparza tras reunirse en la sede del PP con el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, con quien ha coincidido en que la amnistía que parece dispuesto a negociar el Gobierno de Pedro Sánchez es un "chantaje" a España y en que hay "líneas" que no se pueden "superar en ningún escenario".

Esparza, que ha expresado su apoyo a la investidura de Feijóo, ha indicado que la amnistía es algo "absolutamente inaceptable" y por eso ha calificado de "legítimo" que se puedan celebrar manifestaciones ante lo que está ocurriendo.

"España tiene un Estado de Derecho que todo el mundo tiene que respetar aunque se llame Pedro Sánchez el presidente del Gobierno", ha enfatizado, para subrayar que el PP tiene claro que "hay líneas que no va a superar en ningún escenario".

MANIFESTACIÓN EN BARCELONA

En cuanto a la llamada a la movilización que hizo el expresidente José María Aznar pidiendo un nuevo 'Basta ya', Esparza ha afirmado que "es legítimo manifestarse en la calle" y ha añadido que su formación no ha decidido si acudirá a la protesta fijada el día 8 en Barcelona organizada por Sociedad Civil Catalana.

"No sé si acudiremos o no acudiremos pero a mi me parece que es legítimo, que cuando un Gobierno alguien hace algo que no te gusta, pues te manifiestes. Eso es la libertad de expresión", ha declarado, para agregar que no debiera haber "ningún problema" en España para "manifestarse contra algo o contra alguien" desde "el respeto" y "la defensa de las convicciones".

Ante el hecho de que la ministra portavoz Isabel Rodríguez llamase "golpista" a Aznar y preguntara si lo siguiente que va a pedir es un "alzamiento", Esparza ha señalado que le parece una "insensatez" esas palabras porque "sabe tan bien como el resto que este país hay libertades", siendo la libertad para manifestarse "una de ellas". "Llamarlo de otra manera es manipular la realidad y querer vender un relato que no se ajusta a ella para nada", ha apostillado.

En cuanto a si ve oportuno y necesario que el PP apele a la movilización social contra la amnistía, Esparza ha insistido en que es "legítimo" impulsar que los ciudadanos se puedan manifestar "libremente desde el respeto" y la "defensa de las convicciones que uno tiene".

"En Navarra estamos muy acostumbrados y hemos participado en manifestaciones muy importantes. En la legislatura del 15 al 19 hubo dos manifestaciones para defender la bandera de Navarra y la igualdad de oportunidades en nuestra tierra, donde participamos y movilizamos a muchísimos ciudadanos. Fueron exitosas, respetuosas y al final reflejan una sociedad plural y diversa", ha declarado.

Al ser preguntado si el PP le ha invitado a participar en el acto que está preparando en Madrid contra la amnistía para el día 24 de septiembre, antes de la investidura, Esparza ha señalado que no han hablado de eso, si bien ha defendido las movilizaciones que se puedan producir.